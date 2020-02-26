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УАФ потратила на обучение арбитров работе с VAR 1 миллион гривен
Ранее сообщалось о такой же сумме в евро
Украинская Ассоциация футбола потратила на обучение арбитров работе с системой VAR 1 миллион гривен.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что на обучение украинских судей было потрачено 1 миллион евро.
Также ранее сообщалось, что стоимость одного фургона VAR составляет 300 тысяч евро.
Напомним, что на данный момент система работает на 2 матчах УПЛ в туре.
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Источник:Трибуна
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