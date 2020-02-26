УАФ потратила на обучение арбитров работе с VAR 1 миллион гривен

Украинская Ассоциация футбола потратила на обучение арбитров работе с системой VAR 1 миллион гривен.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что на обучение украинских судей было потрачено 1 миллион евро.

Также ранее сообщалось, что стоимость одного фургона VAR составляет 300 тысяч евро.

Напомним, что на данный момент система работает на 2 матчах УПЛ в туре.