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УАФ потратила на обучение арбитров работе с VAR 1 миллион гривен

Премьер-лига
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Ранее сообщалось о такой же сумме в евро

УАФ потратила на обучение арбитров работе с VAR 1 миллион гривен
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола потратила на обучение арбитров работе с системой VAR 1 миллион гривен.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что на обучение украинских судей было потрачено 1 миллион евро.

Также ранее сообщалось, что стоимость одного фургона VAR составляет 300 тысяч евро.

Напомним, что на данный момент система работает на 2 матчах УПЛ в туре.

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В статье: VAR УАФ
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Источник:
Трибуна

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