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Скидка на Карпаты за Александрию: ФК Львов придумал, как увеличить количество фанов

Премьер-лига
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Скидка на Карпаты за Александрию: ФК Львов придумал, как увеличить количество фанов
Новина українською

ФК "Львов" предоставит скидку в цене билета на матч с "Карпатами" (8 марта) тем болельщикам, которые придут поддержать команду в воскресенье, 29 февраля, в домашней игре с "Александрией".

В случае похода на оба матча билеты обойдутся в 30-50 гривен.

Читайте такжеЧтобы привлечь болельщиков на стадион, Десна отправила Ефима Коноплю продавать билеты на матч с Карпатами

Если же идти только на дерби ФК "Львов" - "Карпаты", цена билета будет составлять 50-70 грн.

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В статье: Билеты ФК Львов ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
ПФК Львів

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