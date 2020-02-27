Скидка на Карпаты за Александрию: ФК Львов придумал, как увеличить количество фанов

ФК "Львов" предоставит скидку в цене билета на матч с "Карпатами" (8 марта) тем болельщикам, которые придут поддержать команду в воскресенье, 29 февраля, в домашней игре с "Александрией".

В случае похода на оба матча билеты обойдутся в 30-50 гривен.

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Если же идти только на дерби ФК "Львов" - "Карпаты", цена билета будет составлять 50-70 грн.