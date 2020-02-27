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Денис Попов выделил наиболее "грязную" команду прошлогоднего чемпионата мира U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

И вспомнил свою красную карточку

Денис Попов выделил наиболее "грязную" команду прошлогоднего чемпионата мира U-20
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и победитель прошлогоднего чемпионата мира U-20 Денис Попов вспомнил свое удаление в матче 1/2.

Это была игра с Италией, в которой украинцы победили со счетом 1:0. Соперники использовали грязные приемы и постоянно провоцировали "сине-желтых".

С итальянцами мы играли. Они очень такие... грубо говоря "вонючие".

Рефери побежал за мячом, где-то его выбили ...А около меня остается нападающий соперников. И сзади просто шипом наступает на бутс. Когда такие моменты - уже не выдерживаешь.

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Денис до сих пор не соглашается со своим удалением в том матче.

Не было фола - была борьба что у него, что у меня. Просто он ударился о мою руку.

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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Мира U-20 Денис Попов
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