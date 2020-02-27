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Денис Попов выделил наиболее "грязную" команду прошлогоднего чемпионата мира U-20
И вспомнил свою красную карточку
Защитник киевского "Динамо" и победитель прошлогоднего чемпионата мира U-20 Денис Попов вспомнил свое удаление в матче 1/2.
Это была игра с Италией, в которой украинцы победили со счетом 1:0. Соперники использовали грязные приемы и постоянно провоцировали "сине-желтых".
С итальянцами мы играли. Они очень такие... грубо говоря "вонючие".
Рефери побежал за мячом, где-то его выбили ...А около меня остается нападающий соперников. И сзади просто шипом наступает на бутс. Когда такие моменты - уже не выдерживаешь.
Денис до сих пор не соглашается со своим удалением в том матче.
Не было фола - была борьба что у него, что у меня. Просто он ударился о мою руку.