Денис Попов выделил наиболее "грязную" команду прошлогоднего чемпионата мира U-20

Защитник киевского "Динамо" и победитель прошлогоднего чемпионата мира U-20 Денис Попов вспомнил свое удаление в матче 1/2.

Это была игра с Италией, в которой украинцы победили со счетом 1:0. Соперники использовали грязные приемы и постоянно провоцировали "сине-желтых".

С итальянцами мы играли. Они очень такие... грубо говоря "вонючие". Рефери побежал за мячом, где-то его выбили ...А около меня остается нападающий соперников. И сзади просто шипом наступает на бутс. Когда такие моменты - уже не выдерживаешь.

Денис до сих пор не соглашается со своим удалением в том матче.