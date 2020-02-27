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Вингер Карпат указал на роли в команде Клеца и Санжара

Премьер-лига
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На матче были личные болельщики Ростислава

Вингер Карпат указал на роли в команде Клеца и Санжара
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Фланговый хавбек львовских "Карпат" Ростислав Лях поделился впечатлением от поединка с "Днепр-1" (1:1) и проинформировал о подготовке к предстоящим матчам.

Эмоции после матча против днепрян, по словам Ростислава, уже немного остыли.

Мы очень хотели победить, нам это не удалось. Все были разочарованы из-за результата. С другой стороны, все мы очень скучали за чемпионатом, родными трибунами, за фанатами и по той неповторимой атмосферой, которую они создают.

На стадион пришли мои родители, сестра, дедушка. Фанаты поддерживали нас на протяжении всего матча, за что все игроки "Карпат" им очень благодарны, это очень помогало нам на поле.

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Лях рассказал о главном тренере и капитана команды.

Роман Санжар всегда мне подсказывает, где больше брать на себя инициативу и когда сыграть на партнеров через пас.

Также поддерживает наш капитан Дмитрий Клец, поэтому я чувствую на поле гораздо увереннее.

Все знают, в которой мы сейчас ситуации, и где находимся в турнирной таблице. Будем в каждом матче бороться исключительно за победу.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Дмитрий Клец Ростислав Лях
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Источник:
ФК Карпати

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