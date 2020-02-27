Вингер Карпат указал на роли в команде Клеца и Санжара

Фланговый хавбек львовских "Карпат" Ростислав Лях поделился впечатлением от поединка с "Днепр-1" (1:1) и проинформировал о подготовке к предстоящим матчам.

Эмоции после матча против днепрян, по словам Ростислава, уже немного остыли.

Мы очень хотели победить, нам это не удалось. Все были разочарованы из-за результата. С другой стороны, все мы очень скучали за чемпионатом, родными трибунами, за фанатами и по той неповторимой атмосферой, которую они создают. На стадион пришли мои родители, сестра, дедушка. Фанаты поддерживали нас на протяжении всего матча, за что все игроки "Карпат" им очень благодарны, это очень помогало нам на поле.

Лях рассказал о главном тренере и капитана команды.