Будковский: Если система зафиксировала офсайд – уже ничего не поделаешь

Нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский рассказал о настроении в команде после выездного поражения в 19 туре от "Шахтера" (0:1).

Игрок убежден, что его команда не заслужила поражение.

Где-то в конце не повезло. Вышел ненадолго. Хотелось бы в будущем выходить на долгое время и помогать больше.

Поделился Филипп своим мнением о внедрении VAR и отмены гола Десны в первом же матче.

Это прежде всего помощь арбитрам. VAR - система. И если она уже зафиксировала офсайд, то ничего не поделаешь. Первый опыт есть, дальше будем работать.

Будковский уверяет, что команда уже оправилась от поражения.

Настроение такое, что была тяжелая игра, немного отдохнули, перевели дыхание, будем готовиться к победе в следующем матче.

Чернигов? С городом еще не познакомился, было мало времени. Тренировка, тогда сбор. Первое впечатление очень хорошее: уютный, чистый и комфортный город. Вижу, что у всех ребят тоже хорошие впечатление.