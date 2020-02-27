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Дебютант Мариуполя дал оценку будущему сопернику - Десне

Премьер-лига
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Недавно оправился от травмы

Дебютант Мариуполя дал оценку будущему сопернику - Десне
Новина українською

Нападающий ФК "Мариуполь" Андрей Кулаков, который дебютировал в Премьер-Лиге 22 февраля (вышел на замену на 80 минуте), вспомнил предыдущий матч с "Зарей" и поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Десной".

Подготовка к матчам, по словам Андрея, одинакова.

Готовимся как к обычному матчу, так как задача всегда одно и то же - победить. Поэтому какой-то особой подготовки нет. Тренируемся в одноразовом режиме.

Сейчас команда Бабича работает над тактикой и отрабатывает действия, чтобы не повторять ошибок матча с "Зарей".

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- Насколько "Десна" - серьезный соперник?

- "Десна" - очень серьезный соперник, команда борется за призовые места. У них очень квалифицированные футболисты и игра обещает быть тяжелой.

- В прошлом туре ты дебютировал в Премьер-Лиге. Какие эмоции? Когда ждать на дебютный гол?

- Эмоции положительные, но конечно, если бы победили, было бы еще лучше. Надеюсь забить уже в следующей игре.

- Ты много пропустил из-за травмы. Как сейчас твое здоровье?

- Сейчас все хорошо, рука не беспокоит. Чувствую себя прекрасно.

Напомним, матч 20 тура УПЛ "Десна" - "Мариуполь" состоится в субботу, 29 февраля. Начало игры в 14.00.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Маріуполь

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