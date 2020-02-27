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Чемпионат U-21. Динамо разгромило Днепр-1, Бенито отыграл полчаса

Премьер-лига
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Днепряне первыми открыли счет, однако не смогли сыграть даже вничью

Чемпионат U-21. Динамо разгромило Днепр-1, Бенито отыграл полчаса
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Сегодня в рамках молодежного чемпионата U-21 "Днепр-1" принимал "Динамо".

Днепряне быстро открыли счет, однако "Динамо" еще до перерыва вышло вперед. Второй тайм пришел при некотором преимуществе хозяев, у которых было пару неплохих нереализованных шансов, однако в самой концовке Киев забил еще два гола и довел счет до разгромного.

Отдельно стоит отметить, что во втором тайме вышел на замену и отыграл примерно полчаса новичок киевлян Бенито.

"Днепр-1" - "Динамо" 1:4

Голы: Богомаз (4) - Мащенко (9, с пенальти), Надольский (30, с пенальти, 89), Сухоручко (90+3)

"Днепр-1": Зновенко, Сидоренко, Киреев, Заец, Хижняк, Соловьев, Ховайко (Волынец, 84), Литвиненко (к), Сабатини (Тяпкин, 61), Шинкаренко (Бацман, 78), Богомаз.

"Динамо": Кучерук, Романчук, Белошевский, (Волошин, 84), Надольский, Близниченко (Бенито, 61), Шулянский (Сухоручко, 67), Забарный, Сирота, Мащенко (Кузык, 90), Вивчаренко (Ефименко, 90+1), Скорко.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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