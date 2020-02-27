Динамо в рамках борьбы с перекупщиками прекратило выпуск печатных пригласительных билетов

Киевское "Динамо" решило структурировать работу с пригласительными бесплатными билетами на матчи команды. Сделано это было в рамках борьбы с перекупщиками и прочими билетными мошенниками.

Впрочем, от данного вида пригласительных билетов клуб не отказывается. И если ранее данные билеты были печатными и распространялись фактически бесконтрольно, то теперь клуб вводит систему цифровых е-билетов, которые будут направляться данным категориям болельщиков (представителям спонсоров, учебных заведений и т.д.) на их электронные адреса в цифровом формате.

В связи с этим клуб предупреждает, что распечатки и электронные варианты данных билетов сканируются на турникетах лишь один раз, поэтому риск быть обманутым при покупке таких билетов у перекупщиков повышается.