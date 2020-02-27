Официально: Карпаты подписали Василия Прийму

"Карпаты" подписали контракт с 28-летним украинским центральным защитником Василием Приймой.

Центрбек перешел в "Карпаты" на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона с возможностью продления. В своей новой команде футболист будет играть под №44.

До недавнего времени Василий играл в чемпионате Беларуси - в солигорском "Шахтере", который накануне зимней паузы возглавил украинский тренер Юрий Вернидуб.

Ранее Василий выступал в луганской "Заре" (2017-2018), итальянских "Фрозиноне" (2016-2017) и "Торино" (2015-2016), а также донецком "Металлурге" (2008-2015).