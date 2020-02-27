Прийма: В детстве всегда мечтал и представлял себя в футболке Карпат

Новичок "Карпат" Василий Прийма рассказал о своем решении подписать контракт с львовским клубом.

"Я родился на Львовщине, но ни разу не выступал за львовские клубы. Когда был маленький, всегда мечтал и представлял себя в футболке "Карпат". Но в 11-летнем возрасте уехал в Киев в ДЮСШ-15, а оттуда уже попал в донецкий "Металлург". Теперь моя детская мечта осуществилась - я стал частью карпатовской семьи.

Хочется поскорее помочь команде. Сборы я не проходил, но не беда, настойчиво набираю форму и скоро выйду на свой лучший уровень. С каждым днем ​​в плане физической подготовки чувствую себя лучше. В конце концов, только тяжелым и упорным трудом над собой можно достичь оптимальных кондиций.

До перехода в "Карпаты" лично знал Владимира Танчика и Антона Каниболоцкого. Всего с многими встречались на футбольном поле. Коллектив у нас прекрасный, все ребята с юмором, поэтому в плане адаптации никаких проблем не возникнет", - сказал Прийма.

Напомним, что контакт игрока рассчитан до конца сезона с возможностью продления.