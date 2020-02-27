Батагов: В первом матче после перерыва часто бывает какая-то возня

Полузащитник "Днепра-1" Арсений Батагов рассказал о недавнем матче с "Карпатами" (1:1), а также поделился ожиданиями от ближайших матчей чемпионата с "Динамо" и "Шахтером".

- Результат во Львове получился не очень позитивным. А если оценивать состояние, то чувствую себя хорошо. Сборі прошло плодотворно, мы находимя в нормальных физических кондициях.

- После матча с "Карпатами" Дмитрий Михайленко сказал, что контрольные матчи от официальных отличаются отсутствием давления. Почувствовали это во Львове?

- Наверное, так и есть. В первом матче после перерыва часто бывает какая-то возня. Но это только в начале - в течение минут 20-30. Затем втягиваешься в игру и становится легче.

- Насколько хорошо вы уже чувствуете друг друга с новичками, которые пришли зимой?

- Мы уже больше месяца работаем вместе, и, конечно, взаимопонимание улучшилось. Не скажу, что чувствуем друг друга на сто процентов, но уже близки для этого. Приятно, что в команду пришли квалифицированные футболисты, с которыми приятно тренироваться и играть.

- Еще одним новичком стал итальянский тренер Луиджи Ночентини. Что нового добавил к рабочему процессу?

- Заметно, что человек является специалистом в футболе, и заметно, с кем он работал. Не сказал бы, что он делает какие-то открытия, но очень хорошо дополняет идеи главного тренера. Уделяет внимание некоторым важным моментам, например, прессингу. Очень тщательно объясняет, как надо располагаться и перестраиваться, когда играем высоким блоком.

- Когда в прошлом году тебя взяли на сборы, это расценивалось как аванс. Сейчас уже ты поехал полноправным игроком первой команды. Сравни свои ощущения? Добавилось уверенности?

- Конечно, уверенности уже значительно больше, чем год назад. Сейчас ехал на сборы с большим желанием прогрессировать вместе с командой. Надеюсь, у нас получилось, и в официальных матчах мы будем стараться это доказать.

- Два следующих тура должны провести против грандов. Какие мысли накануне этих матчей?

- Будем стараться дать бой и получить очки. Хочется выглядеть достойно на фоне лидеров. Надеюсь и на поддержку болельщиков в первом домашнем матче этого года. Очень приятно видеть, когда люди идут на стадион.