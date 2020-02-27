Четыре игрока Карпат из-за травм в матче с Колосом не сыграют

Львовские "Карпаты" продолжают подготовку к матчу 20-го утра УПЛ с "Колосом".

Сейчас в лазарете команды находятся четыре игрока: Олег Веремеенко, Ярослав Деда, Владимир Якимец и Владимир Танчик, которые в ближайшем матче не сыграют.

Поэтому Роман Санжар привлек к сегодняшней тренировке нескольких игроков "Карпат" U-21.

Напомним, что матч "Колос" – "Карпаты" состоится в субботу, 29-го февраля, и начнется в 17:00.