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Четыре игрока Карпат из-за травм в матче с Колосом не сыграют

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Санжар привлек к тренировкам молодежь

Четыре игрока Карпат из-за травм в матче с Колосом не сыграют
Новина українською

Львовские "Карпаты" продолжают подготовку к матчу 20-го утра УПЛ с "Колосом".

Сейчас в лазарете команды находятся четыре игрока: Олег Веремеенко, Ярослав Деда, Владимир Якимец и Владимир Танчик, которые в ближайшем матче не сыграют.

Поэтому Роман Санжар привлек к сегодняшней тренировке нескольких игроков "Карпат" U-21.

Напомним, что матч "Колос" – "Карпаты" состоится в субботу, 29-го февраля, и начнется в 17:00.

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В статье: Владимир Танчик Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) Ярослав Деда Владимир Якимец Олег Веремеенко
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Источник:
ФК Карпаты

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