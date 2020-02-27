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Четыре игрока Карпат из-за травм в матче с Колосом не сыграют
Роман Санжар привлек к тренировкам молодежь
Львовские "Карпаты" продолжают подготовку к матчу 20-го утра УПЛ с "Колосом".
Сейчас в лазарете команды находятся четыре игрока: Олег Веремеенко, Ярослав Деда, Владимир Якимец и Владимир Танчик, которые в ближайшем матче не сыграют.
Поэтому Роман Санжар привлек к сегодняшней тренировке нескольких игроков "Карпат" U-21.
Напомним, что матч "Колос" – "Карпаты" состоится в субботу, 29-го февраля, и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Карпаты
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