  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кадар встретился с агентами Варгой и Шаблием
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадар встретился с агентами Варгой и Шаблием

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело идет к трансферу?

Кадар встретился с агентами Варгой и Шаблием
Новина українською

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар, который конфликтует с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, провел встречу с агентами Вадимом Шаблием и Шандором Варгой, а также представителем компании ProStar Agency Симоном Балажем.

Что обсуждалось на встрече, доподлинно неизвестно.

Напомним, что сегодня киевляне исключили Кадара из заявки на сезон, а сам игрок отправился в Будапешт.

Кадар встретился с агентами Варгой и Шаблием - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шандор Варга Динамо (Киев) Вадим Шаблий Тамаш Кадар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...