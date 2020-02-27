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Кадар встретился с агентами Варгой и Шаблием
Дело идет к трансферу?
Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар, который конфликтует с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, провел встречу с агентами Вадимом Шаблием и Шандором Варгой, а также представителем компании ProStar Agency Симоном Балажем.
Что обсуждалось на встрече, доподлинно неизвестно.
Напомним, что сегодня киевляне исключили Кадара из заявки на сезон, а сам игрок отправился в Будапешт.
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Источник:Динамомания
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