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Санжар: К поединку против Колоса Карпаты подойдут в оптимальных кондициях

Премьер-лига
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У тренера все под контролем

Санжар: К поединку против Колоса Карпаты подойдут в оптимальных кондициях
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Главный тренер "Карпат" Роман Санжар поделился мыслями перед матчем 20-го тура УПЛ против "Колоса".

"Относительно физического состояния, то ребята чувствуют определенную усталость из-за разницы в полях: на сборах они были более жесткими, а во Львове из-за дождей газоны тяжелые. Впрочем, мы учитываем все нюансы подготовки, считаю, что к поединку против "Колоса" команда подойдет в оптимальных кондициях.

Наш соперник сыграл хороший матч против" Александрии ", одержал победу и находится в положительном психологическом состоянии. Но у нас свои задачи, поэтому в игре против Ковалевки будем думать исключительно о победе.

Алексей Сыч - молодой игрок, он мне понравился. Когда перед матчем с "Днепром-1" у нас возникли проблемы с центральными защитниками, тренер молодежной команды "Карпат" Любомир Вовчук порекомендовал мне этого парня. Сыч провел с нами уже несколько тренировок и я вижу, что у него есть перспектива. На данный момент я его рассматриваю на позиции центрального защитника, но прекрасно знаю, что в своей карьере Алексей провел немало матчей, играя опорного хавбека, поэтому время покажет, где именно он будет эффективным", - сказал Санжар.

Напомним, что матч "Колос" – "Карпаты" состоится в субботу, 29-го февраля, и начнется в 17:00.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Карпаты

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