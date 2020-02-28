Днепр-1 - Динамо: анонс и прогноз на матч

Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур

28 февраля. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00

"Днепр-1" - "Динамо" (Киев)

Главный арбитр - Екатерина Монзуль

Ассистенты: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол >>

Телетрансляция - 2+2

Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

сегодня на "Днепр-Арене" состоится событие, которое пока что не часто случается в украинском футболе. Нет, мы не про VAR (он, кстати, также будет), а про бригаду арбитров, которая будет полностью женской. В нынешнем сезоне эта же команда судей работала на поединке между "Десной" и "Шахтёром" в сентябре 2019. Тогда "горняки" выиграли 1:0 благодаря голу Марлоса в первом тайме.

"Динамо" ещё зимой обеспечило себе место в верхней шестёрке на второй этап чемпионата. Сейчас задача команды - сохранить вторую строчку. На данный момент "бело-синие" опережают "Зарю" на два балла и сразу на шесть - "Десну" с "Александрией".

у "Днепра-1" остаются теоретические шансы на выход в ТОП-6. Отставание от "Колоса" всего четыре очка, а до конца первого этапа осталось три тура.

киевляне в первом матче года одержали непростую победу над "Ворсклой" 2:1. "Бело-синие" хоть и владели инициативой, но очень тяжело это преимущество воплощали в жизнь. В итоге, додавить получилось только в компенсированное время благодаря мини-шедевру от Вербича.

"Днепр-1" на старте также не порадовал, расписав ничью с "Карпатами" (1:1). Оба гола забили в первом тайме, а после перерыва соперники на двоих родили всего один удар в створ.

для днепрян это дебютный сезон в УПЛ. В первом круге нынешнего чемпионата подопечные Дмитрия Михайленко уступили в Киеве 0:2 (забивали Вербич и Цыганков). Кроме того, оппоненты пересекались в Кубке Украины-2017/18, где "динамовцы" также оказались сильнее СК (4:1).

у "Днепра-1" действующая трёхматчевая серия без побед в УПЛ. К двум поражениям в конце прошлого года команда добавила, как уже говорилась, ничью на старте нынешнего.

Составы

"Днепр-1"

Не сыграют: Булеца (условия аренды), Цуриков, Сваток (оба - травмы), Тейлор (не в форме)

Днепряне по разным причинам всё ещё не могут использовать сильнейших, но с другой стороны - возвращаются в обойму Когут, Лопырёнок и Назаренко: у всей тройки прекрасные шансы выйти в пятницу с первых минут. Также нужно найти замену на левый фланг полузащиты (здесь могут сыграть в разных комбинациях Коркишко, тот же Назаренко и Чичиков).

Ориентировончый состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Полевой, Логинов, Лопырёнок, Адамюк - Кравченко, ди Франко - Назаренко, Когут, Коркишко - Супряга.

"Динамо"

Не сыграют: Цыганков (под вопросом), Бурда (не в форме), Пиварич, Кадар, Цитаишвили, Андриевский (все - вне заявки)

Состав киевлян вряд ли будет сильно отличаться от того, который неделю назад принёс победу над "Ворсклой". Но мы всё же ожидаем каких-либо изменений на правом фланге (защиты или полузащиты), где могут сыграть Караваев или Вербич, а не номинальный центрбек Буяльский.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзёра - Шепелев, Сидорчук - Вербич, Дуэлунн, Караваев - Русин.

Прогноз на матч Днепр-1 - Динамо Александра Рыженко

Днепряне не впечатляли ни на сборах, ни в первой официальной игре года против "Карпат", которым уже буквально все забронировали последнее место в лиге. Киев неделю назад против "Ворсклы" также не показал ничего особо грандиозного, но с соперником, которому ещё предстоит сыграться и выйти на свой пик в будущем, "динамовцы" должны выглядеть убедительнее.

Ставка: "Динамо" с форой -1,5 за 1,7

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус