Премьер-лига
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Александрия дозаявила трех зимних новичков
После снятия трансферного бана
"Александрия" дозаявила для участия в УПЛ трех новых игроков.
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- Богдан Мишенко - №77
Напомним, что из-за трансферного бана команда не смогла сделать этого раньше и ни один из этих футболистов не мог помочь команде в первом матче УПЛ после зимней паузы.
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Источник:УПЛ
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