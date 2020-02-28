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Александрия дозаявила трех зимних новичков

Премьер-лига
(2 голосов)

После снятия трансферного бана

Александрия дозаявила трех зимних новичков
Новина українською

"Александрия" дозаявила для участия в УПЛ трех новых игроков.

Читайте такжеС Александрии сняли трансферный бан
  • Артем Гордиенко - №3
  • Роман Вантух - №47
  • Богдан Мишенко - №77

Напомним, что из-за трансферного бана команда не смогла сделать этого раньше и ни один из этих футболистов не мог помочь команде в первом матче УПЛ после зимней паузы.

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В статье: ФК Александрия Богдан Мышенко Артем Гордиенко Роман Вантух
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Источник:
УПЛ

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