Александрия дозаявила трех зимних новичков

"Александрия" дозаявила для участия в УПЛ трех новых игроков.

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Артем Гордиенко - №3

Роман Вантух - №47

Богдан Мишенко - №77

Напомним, что из-за трансферного бана команда не смогла сделать этого раньше и ни один из этих футболистов не мог помочь команде в первом матче УПЛ после зимней паузы.