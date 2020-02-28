Премьер-лига
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Украинский дедлайн: За считанные часы закроется трансферное окно УПЛ
Открытое до 23:59
С начала завтрашнего дня, 29 февраля, в Украине завершится зимнее трансферное окно в Украинской Премьер-Лиге.
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Это означает, что для клубов прекратится возможность вносить в заявку УПЛ новых футболистов.
Напомним, что окно для заявок, в соответствии с Регламентом УПЛ 2019/2020, открылось 29 января, а закроется сегодня, 28 февраля.
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Источник:Регламент УПЛ
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