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Украинский дедлайн: За считанные часы закроется трансферное окно УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Открытое до 23:59

Украинский дедлайн: За считанные часы закроется трансферное окно УПЛ
Новина українською

С начала завтрашнего дня, 29 февраля, в Украине завершится зимнее трансферное окно в Украинской Премьер-Лиге.

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Это означает, что для клубов прекратится возможность вносить в заявку УПЛ новых футболистов.

Напомним, что окно для заявок, в соответствии с Регламентом УПЛ 2019/2020, открылось 29 января, а закроется сегодня, 28 февраля.

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В статье: трансферы УПЛ
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Источник:
Регламент УПЛ

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