Украинский дедлайн: За считанные часы закроется трансферное окно УПЛ

С начала завтрашнего дня, 29 февраля, в Украине завершится зимнее трансферное окно в Украинской Премьер-Лиге.

Это означает, что для клубов прекратится возможность вносить в заявку УПЛ новых футболистов.

Напомним, что окно для заявок, в соответствии с Регламентом УПЛ 2019/2020, открылось 29 января, а закроется сегодня, 28 февраля.