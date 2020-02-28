Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Стартовые в 2020 году официальные матчи обеих команд получились неубедительными: "Днепр-1" взял только ничью в поединке против последней команды УПЛ, "Карпат", а "Динамо" в родных стенах лишь в компенсированное время забило победный гол в ворота предпоследней команды УПЛ, "Ворсклы". Но из лагеря соперников накануне этой игры приходят положительные новости о возвращении в строй дисквалифицированных и травмированных. Возможно, это позволит командам показать более содержательную игру?

Ранее UA-Футбол сделал свой прогноз на матч и назвал фаворита пары.

За игрой "Днепр-1" - "Динамо" следите в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ не пропустить ни одного события на поле.

Видеотрансляцию поединка смотрите прямо в этой новости ниже в плеерах канала "2+2" и Youtube-канала FootballHub.

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28 февраля. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00

"Днепр-1" - "Динамо" (Киев)

Трансляция 2+2 (по подписке)

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