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Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
LIVE-трансляция матча чемпионата Украины
Стартовые в 2020 году официальные матчи обеих команд получились неубедительными: "Днепр-1" взял только ничью в поединке против последней команды УПЛ, "Карпат", а "Динамо" в родных стенах лишь в компенсированное время забило победный гол в ворота предпоследней команды УПЛ, "Ворсклы". Но из лагеря соперников накануне этой игры приходят положительные новости о возвращении в строй дисквалифицированных и травмированных. Возможно, это позволит командам показать более содержательную игру?
Ранее UA-Футбол сделал свой прогноз на матч и назвал фаворита пары.
За игрой "Днепр-1" - "Динамо" следите в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ не пропустить ни одного события на поле.
Видеотрансляцию поединка смотрите прямо в этой новости ниже в плеерах канала "2+2" и Youtube-канала FootballHub.
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28 февраля. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00
"Днепр-1" - "Динамо" (Киев)
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