  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

LIVE-трансляция матча чемпионата Украины

Днепр-1 - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Стартовые в 2020 году официальные матчи обеих команд получились неубедительными: "Днепр-1" взял только ничью в поединке против последней команды УПЛ, "Карпат", а "Динамо" в родных стенах лишь в компенсированное время забило победный гол в ворота предпоследней команды УПЛ, "Ворсклы". Но из лагеря соперников накануне этой игры приходят положительные новости о возвращении в строй дисквалифицированных и травмированных. Возможно, это позволит командам показать более содержательную игру?

Ранее UA-Футбол сделал свой прогноз на матч и назвал фаворита пары.

За игрой "Днепр-1" - "Динамо" следите в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ не пропустить ни одного события на поле.

Видеотрансляцию поединка смотрите прямо в этой новости ниже в плеерах канала "2+2" и Youtube-канала FootballHub.

Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур
28 февраля. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00
"Днепр-1" - "Динамо" (Киев)

Трансляция 2+2 (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

(плеер с трансляцией появится позже)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...