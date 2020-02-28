Десна - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч

После первого весеннего тура черниговская команда наверняка завоевала благосклонность части нейтральных болельщиков - "Десна" дала бой "Шахтеру" и была очень близка к сенсации. Однако только за хорошую игру очков не начисляют - если подопечные Рябоконя действительно планируют бороться за пьедестал, должны в этот раз обязательно побеждать, чтобы не отпускать "Зарю" и "Динамо". На первый взгляд соперник намного проще, но, во-первых, чтобы достичь успеха "Десне" нужно менять собственный игровой стиль, во-вторых, "Мариуполь" сам прижат к стенке, ведь сейчас азовцев вытеснил из первой шестерки ковалевский "Колос".

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

28 февраля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина

"Десна" 14:00 "Мариуполь"

Арбитр - Андрей Коваленко

Телетрансляция – УНИАН

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Десна" занимает четвертое место, опережая "Александрию" по дополнительным показателям. Отставание от "Зари" составляет четыре очка. "Мариуполь" - седьмой, от черниговцев команда Бабича отстает на 11 пунктов. "Колос", что идет шестым, опережает азовцев на один балл.

В первом круге "Десна" разгромила "Мариуполь" со счетом 4:0. Тогда дублями отметились Хльобас и Филиппов. В общем команды встречались 11 раз, шесть побед на счету черниговцев, четыре раза выигрывали азовцы, один матч завершился ничьей.

В рамках УПЛ это будет четвертая встреча. В предыдущих трех победила "Десна" с общим счетом 10:1. Последний раз "Мариуполь" побеждал черниговцев в сезоне 2015/16 в Первой лиге, тогда все решил единственный гол в исполнении Сергея Гриня.

"Десна" на своем поле выступает значительно хуже, чем на выезде. В Чернигове команда Рябоконя получила по три победы и ничьих, а также трижды проиграла. В гостях "Десна" семь раз выиграла и трижды проиграла. "Мариуполь" на выезде набрал девять очков в девяти матчах (+2 = 3 -4).

"Десна" может похвастаться третьей защитой в лиге - всего 14 пропущенных мячей, "Мариуполь" пропустил ровно вдвое больше.

У Александра Филиппова 9 забитых мячей, в рейтинге бомбардиров он занимает третье место, у Дмитрия Хлебаса - семь результативных ударов. Лучшие бомбардиры в составе "Мариуполя" - Чурко и Вакула - забили по три гола.

Зимой состав "Десны" пополнили Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский, оба ранее на правах аренды выступали в составе "Мариуполь", когда их контракты принадлежали "Шахтеру". Опыт выступлений за азовцев есть и у Филиппова.

Из-за дисквалификации в игре не смогут принять участие полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Танковский и Максим Чех.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Вряд ли Александр Рябоконь будет вносить радикальные изменения в основной состав по сравнению с игрой против "Шахтера". Разве можно предположить, что с первых минут выйдет Филипп Будковский, который умеет таранить насыщенную защиту соперника. Вряд ли он заменит Филиппова, поэтому пожертвовать придется Картушовым. Впрочем, есть еще Хльобас, который забил "Мариуполю" уже четыре мяча за последние два года. Возможен также вариант с возвращением в основу Конопли, который может сыграть на фланге обороны, тогда капитан Денис Фаворов сможет усилить центр полузащиты.

Паст - Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой - Домбровский, Арвеладзе - Гуцуляк, Тотовицкий - Филиппов, Будковский

Дисквалифицированного Чеха в центре полузащиты "Мариуполя" способен заменить Игнатенко. С первых минут может сыграть и Руслан Фомин, тогда в резерве останется Топалов. Среди претендентов на место в старте, которые не играли в прошлом туре - Кирюханцева, Корниенко и Кащук

Гальчук - Полегенько, Яворский, Чоботенко, Быков, Горбунов - Игнатенко, Федорчук - Чурко, Мишнев - Фомин

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДЕСНА - МАРИУПОЛЬ 2:0

"Десна" не слишком убедительно играет первым номером, поэтому ее результаты дома слабее, чем на выезде. Но судя по статистике личных встреч, Александру Бабичу крайне трудно противостоять более опытному Александру Рябоконю. Да, "Мариуполь" попытается сыграть вторым номером и, скорее всего, у него будут шансы поразить ворота Паста, но нынешняя "Десна" имеет достаточно качественных игроков атаки, способных сыграть с позиции силы и достичь необходимого результата.