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У Коваленко повреждение задней поверхности бедра

Премьер-лига
(1 голосов)

Его участие в матче с Ворсклой также под вопросом

У Коваленко повреждение задней поверхности бедра
Новина українською

Стали известны некоторые подробности травмы хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.

Как известно, футболист отправился с командой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3), но в заявку на поединок так и не попал.

Как сообщает "Команда №1", у Виктора повреждение задней поверхности бедра. За сутки до поединка он тренировался, но в полную силу работать не мог, поэтому тренеры решили не рисковать.

Степень повреждения определят после обследования МРТ в Киеве. Участие Коваленко в матче 20-го тура УПЛ против "Ворсклы" также остается под вопросом.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 18:28
Выздоровления Вити. Но все же. Патрик убедительнее его смотрится на позиции АП. Не уверен, что Коваленко бы вчера забил гол как Патрик.
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