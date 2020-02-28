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У Коваленко повреждение задней поверхности бедра
Его участие в матче с Ворсклой также под вопросом
Стали известны некоторые подробности травмы хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.
Как известно, футболист отправился с командой на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" (3:3), но в заявку на поединок так и не попал.
Как сообщает "Команда №1", у Виктора повреждение задней поверхности бедра. За сутки до поединка он тренировался, но в полную силу работать не мог, поэтому тренеры решили не рисковать.
Степень повреждения определят после обследования МРТ в Киеве. Участие Коваленко в матче 20-го тура УПЛ против "Ворсклы" также остается под вопросом.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.