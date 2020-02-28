Дмитрий Кравченко покинул Ворсклу

25-летний полузащитник Дмитрий Кравченко покидает "Ворсклу".

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с футболистом прекращено досрочно по согласию сторон. Хавбек получил статус свободного агента.

Напомним, что Дмитрий — воспитанник полтавчан, провел за первую команду 59 матчей, забил один гол. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле лишь в шесть встречах.