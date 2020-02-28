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Дмитрий Кравченко покинул Ворсклу
Хавбек будет искать новую команду
25-летний полузащитник Дмитрий Кравченко покидает "Ворсклу".
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с футболистом прекращено досрочно по согласию сторон. Хавбек получил статус свободного агента.
Напомним, что Дмитрий — воспитанник полтавчан, провел за первую команду 59 матчей, забил один гол. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле лишь в шесть встречах.
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Источник:ФК Ворскла
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