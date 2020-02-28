Днепр-1 - Динамо: Монзуль на 6-й минуте матча после просмотра VAR удалила Буяльского

Киевское Динамо играет свой выездной матч 20-го тура УПЛ с Днепром-1.

Начался поединок для киевлян крайне неудачно. Уже на 6-й минуте рефери Катерина Монзуль удалила за игру прямой ногой хавбека Динамо Виталия Буяльского. Сделано это было после просмотра VAR.

Отметим, что на данный момент счет в мачте 0:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.