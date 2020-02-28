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Днепр-1 - Динамо: Монзуль на 6-й минуте матча после просмотра VAR удалила Буяльского
Прямая красная за игру прямой ногой
Киевское Динамо играет свой выездной матч 20-го тура УПЛ с Днепром-1.
Начался поединок для киевлян крайне неудачно. Уже на 6-й минуте рефери Катерина Монзуль удалила за игру прямой ногой хавбека Динамо Виталия Буяльского. Сделано это было после просмотра VAR.
Отметим, что на данный момент счет в мачте 0:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
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support (Kyiv)
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Hugo64 (PARIS)
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aleksandrdre (Краматорск)
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Лекарь (село Дарница)
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v.grischuk (Винница)
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