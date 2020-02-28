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Днепр-1 - Динамо: Монзуль на 6-й минуте матча после просмотра VAR удалила Буяльского

Премьер-лига
(2 голосов)

Прямая красная за игру прямой ногой

Днепр-1 - Динамо: Монзуль на 6-й минуте матча после просмотра VAR удалила Буяльского
Новина українською

Киевское Динамо играет свой выездной матч 20-го тура УПЛ с Днепром-1.

Начался поединок для киевлян крайне неудачно. Уже на 6-й минуте рефери Катерина Монзуль удалила за игру прямой ногой хавбека Динамо Виталия Буяльского. Сделано это было после просмотра VAR.

Отметим, что на данный момент счет в мачте 0:0, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Екатерина Монзуль СК Днепр-1 VAR
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(2 голосов)
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 20:22
Посмотрел повтор с нарушением от Буяльского. Все справедливо, удаление железобетонное.
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0
0
support (Kyiv)
28.02.2020 в 19:54
Все четко судят, что удаление , что пенальти - железобетонные
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+3
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 19:54
удаление справедливое-- пенальти тоже 100%- суперкравченко врезал в колено---какая же все же команда никакая--ни паса ни удара
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+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
28.02.2020 в 19:35
Зря она это сделала сейчас все поклонники заднеприводных с пеной у рта снова начнут орать о вселенском заговоре)))
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0
-3
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 20:06
Пшел нах, моральный уродец
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 19:26
Дайте видео момента, т.к опоздал я к началу матча. Но по фото, которые я тут вижу, я вижу, что нога Буяльского согнута в колене
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0
-1
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 19:24
Оп-па-па......забыли что есть VAR?
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+1
-1

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