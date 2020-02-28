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Бойко рассудит матч Шахтера и Днепра-1 и другие судейские назначения на матчи 21-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 21-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 21-го тура будут работать:
3 марта (вторник)
19.30 "Динамо" – "Колос" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
4 марта (среда)
14.00 "Мариуполь" – "Колос" – Александр Дердо (Черноморск)
17.00 "Заря" – "Львов" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
17.00 "Олимпик" – "Десна" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
19.00 "Шахтер" – "Днепр-1" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский (Киев)
19.30 "Карпаты" – "Александрия" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)