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Бойко рассудит матч Шахтера и Днепра-1 и другие судейские назначения на матчи 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На двух матчах будет задействован ВАР

Бойко рассудит матч Шахтера и Днепра-1 и другие судейские назначения на матчи 21-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 21-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах 21-го тура будут работать:

3 марта (вторник)

19.30 "Динамо" – "Колос" – Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)

4 марта (среда)

14.00 "Мариуполь" – "Колос" – Александр Дердо (Черноморск)

17.00 "Заря" – "Львов" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

17.00 "Олимпик" – "Десна" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

19.00 "Шахтер" – "Днепр-1" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский (Киев)

19.30 "Карпаты" – "Александрия" – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:44
ш-днепртипа1 --опять ВАР и опять с арановскимне зря говорил береза что держитесь судьи--или держите---
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