Выстрел себе в ногу. Днепр-1 - Динамо 3:1

Александр Караваев вернулся в старт "Динамо", но не на позиции защитника, а в среднюю линию. Таким образом, Буяльский переместился ближе к центральному кругу, "забрав" место в старте у Дуэлунна.

У Михайленко изменений было больше. Лопырёнок, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко - все они неделю назад либо не выходили на поле, либо начинали игру в запасе.

Хозяева резво начали поединок, создав опасный момент уже на первой минуте: после перехвата по центральной оси атака завершилась ударом Хобленко с полукруга штрафной и рикошета, когда мяч не без везения для гостей прошел рядом со штангой.

Игра толком не успела начаться, пережив настоящий взрыв: Екатерине Монзуль после просмотра повтора хватило смелости уже на шестой минуте попросить покинуть поле Буяльского за жёсткую игру прямой ногой в Назаренко.

Красная карточка в какой-то степени повлияла на темп и задумки как минимум киевлян, однако нельзя сказать, что игра замерла. Моментов хватало. Поначалу киевляне обостряли классными диагоналями на фланги, да и "Днепр-1" не стеснялся нагружать работой оборону гостей, вынудив несколько раз пожарить "динамовскую" оборону. Ну, а самый мощный момент тайма был у Караваева, который выбежал на ворота СК после перехвата Сидорчука и его паса в полуфланг, когда Александр зарядил в перекладину.

Для следующего важного момента в игре вновь понадобилось вмешательство VAR: Русин вошёл в штрафную и после стыка с Кравченко упал на газон. Зная танцевальные способности "в зоне пенальти" разносчика пиццы, Монзуль сразу показала форварду жёлтую за симуляцию. Однако ещё один поход к монитору изменил её мнение: отмена предупреждения и пенальти, реализоанный Вербичем.

После перерыва "Днепр-1" не показывал чего-то неординарного в атаке, однако Киев (памятуя об игре вдесятером) отдал владение сопернику и стал действовать за линией мяча. В итоге, из игры ушла вся динамика и футбол превратился в ожидание финального свистка. К счастью, днепряне возню на половине соперника наконец-то превратили в гол: хозяева раскрутили правый фланг обороны "динамовцев", Вакулко прострелил, а Супряга (у которого действующий контракт с "Динамо") остался без присмотра уже буквально во вратарской.

Дальше - больше. Ещё один подход к VAR стоил Полевому провести на поле последние минуты матча. Тот момент, когда жёлтой было бы достаточно, но Монзуль уже не могла остановиться.

Михайличенко провёл две замены, настроенные на агрессивную игру в атаке. Казалось, что при игре в равных составах дело времени, когда гости вновь затолкают победный гол, как это было неделю назад. Но неожиданно Супряга забил своей же команде ещё раз: на этот раз Влад замкнул подачу с углового. Вишенкой на торте стал ещё один гол того же Супряги, вывалившийся один на один с Бущаном.

Можно возмущаться судейством и придумывать ещё какие-то аргументы, но во-первых - Киев вновь играл только в понятную себе игру, в какой-то момент закрывшись в панцирь на своей половине; во-вторых - два последних гола "Днепр-1" забил при игре в равных составах. В итоге, цепь событий привела к поражению. Но так даже лучше в борьбе за вторую строчку.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

СК Днепр-1 - Динамо 3:1

Голы: Владислав Супряга 71, Владислав Супряга 81, Владислав Супряга 90 - Беньямин Вербич 45+5 (пен.)

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Владислав Шаповал 78), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко (Владислав Шаповал 87), Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок, Алексей Чичиков (Владислав Супряга 63)

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунн 84), Виталий Миколенко, Александр Караваев (Виктор Цыганков 77), Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин (Карлос Де Пена 77), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Александр Назаренко 34 - Назарий Русин 45+1, Владимир Шепелев 59, Виталий Миколенко 86

Удаления: Владимир Полевой 74 (грубая игра с риском нанесения травмы) - Виталий Буяльский 6 (грубая игра с риском нанесения травмы)