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Выстрел себе в ногу. Днепр-1 - Динамо 3:1

Премьер-лига
(6 голосов)

Игрок, который принадлежит "Динамо", принёс "Днепру-1" победу

Выстрел себе в ногу. Днепр-1 - Динамо 3:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Караваев вернулся в старт "Динамо", но не на позиции защитника, а в среднюю линию. Таким образом, Буяльский переместился ближе к центральному кругу, "забрав" место в старте у Дуэлунна.

У Михайленко изменений было больше. Лопырёнок, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко - все они неделю назад либо не выходили на поле, либо начинали игру в запасе.

Хозяева резво начали поединок, создав опасный момент уже на первой минуте: после перехвата по центральной оси атака завершилась ударом Хобленко с полукруга штрафной и рикошета, когда мяч не без везения для гостей прошел рядом со штангой.

Игра толком не успела начаться, пережив настоящий взрыв: Екатерине Монзуль после просмотра повтора хватило смелости уже на шестой минуте попросить покинуть поле Буяльского за жёсткую игру прямой ногой в Назаренко.

Красная карточка в какой-то степени повлияла на темп и задумки как минимум киевлян, однако нельзя сказать, что игра замерла. Моментов хватало. Поначалу киевляне обостряли классными диагоналями на фланги, да и "Днепр-1" не стеснялся нагружать работой оборону гостей, вынудив несколько раз пожарить "динамовскую" оборону. Ну, а самый мощный момент тайма был у Караваева, который выбежал на ворота СК после перехвата Сидорчука и его паса в полуфланг, когда Александр зарядил в перекладину.

Выстрел себе в ногу. Днепр-1 - Динамо 3:1 - изображение 1

Для следующего важного момента в игре вновь понадобилось вмешательство VAR: Русин вошёл в штрафную и после стыка с Кравченко упал на газон. Зная танцевальные способности "в зоне пенальти" разносчика пиццы, Монзуль сразу показала форварду жёлтую за симуляцию. Однако ещё один поход к монитору изменил её мнение: отмена предупреждения и пенальти, реализоанный Вербичем.

После перерыва "Днепр-1" не показывал чего-то неординарного в атаке, однако Киев (памятуя об игре вдесятером) отдал владение сопернику и стал действовать за линией мяча. В итоге, из игры ушла вся динамика и футбол превратился в ожидание финального свистка. К счастью, днепряне возню на половине соперника наконец-то превратили в гол: хозяева раскрутили правый фланг обороны "динамовцев", Вакулко прострелил, а Супряга (у которого действующий контракт с "Динамо") остался без присмотра уже буквально во вратарской.

Дальше - больше. Ещё один подход к VAR стоил Полевому провести на поле последние минуты матча. Тот момент, когда жёлтой было бы достаточно, но Монзуль уже не могла остановиться.

Михайличенко провёл две замены, настроенные на агрессивную игру в атаке. Казалось, что при игре в равных составах дело времени, когда гости вновь затолкают победный гол, как это было неделю назад. Но неожиданно Супряга забил своей же команде ещё раз: на этот раз Влад замкнул подачу с углового. Вишенкой на торте стал ещё один гол того же Супряги, вывалившийся один на один с Бущаном.

Можно возмущаться судейством и придумывать ещё какие-то аргументы, но во-первых - Киев вновь играл только в понятную себе игру, в какой-то момент закрывшись в панцирь на своей половине; во-вторых - два последних гола "Днепр-1" забил при игре в равных составах. В итоге, цепь событий привела к поражению. Но так даже лучше в борьбе за вторую строчку.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
СК Днепр-1 - Динамо 3:1
Голы: Владислав Супряга 71, Владислав Супряга 81, Владислав Супряга 90 - Беньямин Вербич 45+5 (пен.)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Алексей Хобленко (Владислав Шаповал 78), Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко (Владислав Шаповал 87), Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок, Алексей Чичиков (Владислав Супряга 63)
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунн 84), Виталий Миколенко, Александр Караваев (Виктор Цыганков 77), Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин (Карлос Де Пена 77), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Александр Назаренко 34 - Назарий Русин 45+1, Владимир Шепелев 59, Виталий Миколенко 86
Удаления: Владимир Полевой 74 (грубая игра с риском нанесения травмы) - Виталий Буяльский 6 (грубая игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (161)
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balamyt (Boston)
28.02.2020 в 22:00
Думаю что женщине судить такие ответственные матчи.(..тем более с ВАР ) не стоит..Монзуль слишком впичатлительная и перестаралсь с удалениями и пенальти...,Но победой Днепра1 Удовлетворен! ..Особенно голами Супраги.(на Все вкусы ).Супер мальчик! ..В нем я увидел. молодого Шеву..А .Для СБУ это то что нужно..Динамо мне конечно жаль. ,но для интриги в УПЛ это неплохо
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+1
-1
Pokeruga (Кропивницкий)
28.02.2020 в 21:59
"Это было Динамо Хацкевича"- говорили они. "После зимних сборов все наконец-то увидят тактику и почерк Михаличенко!" - продолжали говорить они..... Ну вот блин... Оно!!!)))
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+1
0
sam (Дніпро)
28.02.2020 в 21:58
А вот мне интересно, за Динамо на Днепр-Арене топили только киевские, или местная пятая колонна (поклонники безвременно ушедшего ФК Днепр), как шакалы, подвывали им тоже?
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:56
Согласен с Вацко. Скоро 5 на 5 играть будем. УПЛ из-за наших судей убивается желтыми и свистками.
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0
-1
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:55
После матча спрашивают у Михайличенка:- Алексей, что произошло с командой, когда команды выровнялись в составах??- А..... А Я не видел..... Я засмотрелся на Беседина в инстаграмм......Он очень красивый!- Ок, а что скажете про Вашу селекцию, ведь Супряга показал что он достоин места в коллективе Динамо?- А...... Мы подписали Беседина, за год он еще прибавит........- Тогда скажите, как удается Вашей команде держать такую фантастическую форму? Может какая-то специальная диета?- Э...... Это биляши по рецепту Блохина!- Спасибо. Удачи Вам!- Пожалуйста!
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+1
0
crokodil (Днепропетровск)
28.02.2020 в 21:53
Рад за Днепр. Но больше жаль, что пропадает Динамо. Супряга вернулся домой и показал где его команда, а не где его хозяин Суркис. WAR- одобряю в данном матче. Монзуль - красотуля!!
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+1
-1
Horus (Днепропетровск)
28.02.2020 в 21:51
Ну, нельзя таким перепуганным судьям давать судить. Даже если все принятые решения правильные в конечном итоге. Пусть набираются сначала опыта и выходят на матчи уверенными в себе имхо. А я чмо. Выключил действо за 20 минут до конца, - были дела поважнее - полагая, что и в большинстве сольется днепруша. Не мог предположить, что Супряга учинит такое. Никто не мог предположить...
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.02.2020 в 21:47
Падение ДК продолжается...Полет нормальный)
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+3
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2020 в 21:45
А что возмущаться, автор? Катюша отсудила на 5, все голы по делу, вкдк как обычно-в .......
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+2
-4
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ПетроФ (Луцьк)
28.02.2020 в 21:44
На матчах з ШД оцей VAR буде і коли? І не треба забувати, що головному арбітру, робить підказку саме арбітр на моніторі. Вилучення як і пєналь на мою думку були правильними рішеннями.
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+1
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2020 в 21:46
Петя, хорош бухать, уже был.
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+4
0
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Drovko (Lviv)
28.02.2020 в 21:59
На матчі Шахти уже був. Саме через нього відмінили гол Десни.
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0
0
11metrov (Dnepr)
28.02.2020 в 21:41
А по сути самой игры (даже невзирая на женское эмоциональное судейство) Динамо весь второй тайм было загнано на свою половину какими-то 20-летними пацанами из Пердива! Какое второе место? Какая Лига Чемпионов? Да если б не барыги-Суркисня - этого клуба давно не должно быть в истории Украинского футбола!!!
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-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2020 в 21:46
100 пудов
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0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 21:51
и еще сто пудов из Харькова, итого двести.
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+1
-1
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:40
Супряга после такой игры подорожал минимум на лимон баксиков.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:41
Теперь стоит 1100000
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0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 21:39
Ну как тут не порадоваться победе команды вечных друзей-соперников из братского Днепра над командой футбольных махинаторов Суркисов. В Харькове помнят всё. Спасибо, ребята.
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+5
-1
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okolegko (Київ)
28.02.2020 в 21:36
Назаренко – це син того самого Назаренка, чи просто однофамілець?
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0
-1
Хиденг (Днепр)
28.02.2020 в 21:38
однофамилец
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+1
0
crokodil (Днепропетровск)
28.02.2020 в 21:45
да, нет - сын
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
28.02.2020 в 21:49
Сын
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0
-1
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Карикатурист (Білозерське)
28.02.2020 в 21:33
Звісно мені дуже шкода "Динамо", хоч я і не їх уболівальник, але я за здоровый глузд. Мало того, що в них гра ніяка, результат звідси нвякий, звідси тиск з боку їх уболівальників, а вони ще й в середині колективу створили собі атмосферу тюрми чи колонії якоїсь. Як можна грати, отримувати задоволення, якщо твій психологічний стан "я за ґратами". Хочу сильне "Динамо", хочу цікавий чемпіонат. Суркіс, граблі сам знаєш де, ідеш?
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+3
0
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:33
Все понятно!!! В селекции клуба Динамо сидит шпион из Шахтаря и отдает персперктивную молодежку даром в разные клубы, а в основу Беседю ит.д....От подлые кроты!!!!
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+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 21:55
Да, сидят ахметовские шпионы и визитки забывают.
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0
0
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Napoli
28.02.2020 в 21:30
Ого, Супряга развлекся от души
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:27
Алиев - спасай команду. Вся надежда на новое поколение.
Ответить
+2
-5
absurdlight (Kiev)
28.02.2020 в 21:31
Алиев наверное разливает в парке сейчас. Самовыражается. Ему не до этого :))
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+5
0
leobmw3 (Киев)
28.02.2020 в 21:26
Суркис может вспомнит про будку
Ответить
+4
-6
vlotko (Броди)
28.02.2020 в 21:24
Ще раз підтвердилася недолуга селекційна робота, не дано бачити іскру в футболістах фізрукам. Можлива тренерів треба віддати в оренду... нехай набираються ума-розуму.
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+6
0
avatar
okolegko (Київ)
28.02.2020 в 21:33
В другу лігу
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+1
0
НикНиколаев (Минск)
28.02.2020 в 21:20
Супряга - это смертельный приговор динамовской селекции!
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+13
-3
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:21
Вот это 100% точный коментарий
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+3
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:28
Русин был в аренда всего полсезона в заре и стал забивать и рости как футболист--забрали обратно и ЧТО? Супряга доказал что може выстрелить и сильно--- опять же в аренде---
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+4
0
support (Kyiv)
28.02.2020 в 21:30
Да потому что Динамо это кладбище футболистов. Можете скринить, в следующем сезоне и леднев деградирует в дк
+4
-4
НикНиколаев (Минск)
28.02.2020 в 21:31
Наверное, место проклятое!
+2
0
Камонплей
28.02.2020 в 21:40
когда футболисты хорошо играют до прихода в клуб и после ухода, то проблема не в селекции.
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
28.02.2020 в 21:20
Ещё помниться, недавно Морозюк сказал: «Динамо - это спонтащина. Что попало». Как раз, вот это мы наблюдали. Поменяйте заголовок. :)
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+11
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
28.02.2020 в 21:19
Зоря держи подарок от Днепра
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+9
0
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:25
суркис повез шубы олимпику
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+6
-6
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:17
Главное участие, как говорится!
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+6
-1
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Spokoyno (Киев)
28.02.2020 в 21:16
"100% слив", щоб провести друзів ДК у першу шістку Це для обожнювачів Динамо Ну реально Ар..., як і передбачалось використовуючи необхідні пункти Правил вмовив Монзуль видалити Буяльского. Там і насправді картка БУЛА... "рожева" бо Буя йшов не прямою ногою. Я спочатку здивувався, чому вона одразу не показала. Нема чого шипами до ноги суперника навіть доторкатися! Але коли Катю покликали до монітору... то Віталька міг сміливо йти гуляти. Потім поки вистачало сил ДК нав'язувало свою гру, але тест Купера дав свої взнаки. От і вийшло коли добре хильну, то часом земля стає дибки До речі останній гол теж можна пункт Правил знайти, щоб не зарахувати, але дали поборотися...
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+3
-10
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Drovko (Lviv)
28.02.2020 в 21:17
Який злив, клоун? ДК бореться за 2 місце, а це Ліга чемпіонів...читай великі бабки....вмійте хоч програвати достойно, а не придумувати всякі тупі відмазки.
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+11
-2
vgolovan (полтава)
28.02.2020 в 21:18
ну ты и придурок
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+8
-2
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:19
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+5
-2
vlotko (Броди)
28.02.2020 в 21:19
Не пиши дурниць, читай Дровко.
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+8
-2
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Spokoyno (Киев)
28.02.2020 в 21:26
Цікаво хто ці ДВХ Особи, що не вміють читати більше одного речення чи думати? Розуміти сарказми? Почитайте все до анонсу матчу! Там головна мисля СЛИВ!
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-2
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Drovko (Lviv)
28.02.2020 в 22:02
Злив пишеться через "З"....ти сам почитай у гуглі, що таке сарказм і свій коментар. І порівняй)))
0
0
аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 21:27
Гениально. А Ворскле пытались помочь остаться в вышке?
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+3
-4
Dozenko (NewYork)
28.02.2020 в 21:31
С штангой они тоже договорились ? :D
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+1
-1
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Rezerf (Чернігів)
28.02.2020 в 21:16
Чим вони там на зборах займались? Деградація повна! Льосік на фізрука навіть не тягне, якесь перепугане нехлюйство.
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+13
-1
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:20
Зачёт
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+4
0
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Drovko (Lviv)
28.02.2020 в 21:14
Що за бездарі сидять у ДК? Віддати такого толкового нападника в оренду, а в самих в нападі проблеми....то не в ногу постріл собі, а в голову...
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+8
-2
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Инспектор ( )
28.02.2020 в 21:14
Не гоните на Михайличенко-сам Лобановский доверял ему за собой коньяк носить
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+8
-7
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:13
После матча Суркис обматерил Лесика и Шабанова! Наверное всё.,., Лесика мы можем не увидеть больше в Динамо!
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+4
-5
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 21:19
Руки прочь от Лесика! Пусть доведёт начатое до дна ... ой до конца ... ну вобщем пусть играют))
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+5
-1
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:24
Шабанов кстати неплохо играл и играет. Его Кварцяный хорошо выдрессировал. Не его заслуга 3:1, даже приблизительно. Заслуга в правильном тенерстве и руководстве.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:26
Согласен. И вообще пропустить даже супер-пупер гранду - не страшно. Все делают ошибки. Но ведь в атаке игры нету. Моментов нет.
+2
0
batkomaxno555 (Никополь)
28.02.2020 в 21:12
ура миха! вперед миха! да здраствиет тупой миха! хахахахаха. блохин, хацкевич, михайличенко, бездарные твари. и ублюдок сурок.
Ответить
+5
-3
avatar
Drovko (Lviv)
28.02.2020 в 21:14
зате всі з динамівським серцем)))
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+9
-1
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:11
А если не выйти на поле, то техническое всего 2.0 засчитывают?
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0
-3
support (Kyiv)
28.02.2020 в 21:15
3-0))
Ответить
+4
0
Очманілий Заєць (Odessa)
28.02.2020 в 21:11
Шо ш такоє?Булеці забооронили грати, а Супрязі забули.Ета ні па спартівнаму!
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+3
-4
DenDnipro (Днiпрo)
28.02.2020 в 21:23
у Днепра осталось 50% прав на Супрягу
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+3
0
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
28.02.2020 в 21:11
Поздравляю всех с возвращением Днепра. Ждите. И готовтесь к следующемук сезону. Только не трогайтет днепровского Алекса Фергюсона, который сегодня тактически и стратегически переиграл "конспектиста".:)
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+5
-7
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:40
один матч и--ЛЕ--пусть сначала войдут в шестерку вэтом сезоне----
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.02.2020 в 21:51
В следующем сезоне Супряги в Днепре не будет.
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0
0
Joyce (Donetsk)
28.02.2020 в 21:10
Браво, Супряга! У парня сегодня один из самых счастливых дней в футбольной карьере: привет Суркису и ДК вышел на загляденье:)
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+6
-1
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Mariner888 (Одесса)
28.02.2020 в 21:09
Днепру 1 спасибо за победу и интригу за 2 место в УПЛ.Надеюсь Шева обратит внимание на молодежь - подрастает подкрепление для основной сборной)))
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+4
-1
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380505912526 (Харьков)
28.02.2020 в 21:09
Кто теперь виноват в поражении дна? Интересно послушать (
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+6
-7
oleg.m.3972 (Харьков)
28.02.2020 в 21:49
Путин... Он ВАР покупал...
Ответить
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 21:51
Лишнехромосомный, при чём здесь твоё любимое пуйло?
+1
0
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:09
Кстати судя по заголовку,это выстрел себе в ж...пу,ну или на крайняк в голову
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+5
-3
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
28.02.2020 в 21:09
Желаю Заре, Десне и Александрии опередить ДК и указать на её место.. УФЛ может не позволить . И шубные деньги.:)
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+10
-7
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:09
Говорят что футболисты Зари смеялись досматривая матч Днепр1-Динамо!!! Кто знает, чего это они??
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+9
-1
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:25
План хороший
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0
0
absurdlight (Kiev)
28.02.2020 в 21:08
0 Где были центр защитники при 1м пропущенном мяче? Я видел Миколенко в центре с двумя игроками Днепра. Мне показалось? Попов и Шабанов, идите пешком в Киев. 1 Да, защита дыряво отыграла в втором тайме, но и сказать надо, что Бущан такой же пробивной как и Бойко (сужу не по одному матчу)3 Менять единственного форварда Русина на полузащитника, когда Соль сидит на замене. Ну-ну, Лёсик 4 С корректировками в микрофоне, наши прекрасные дамы все же справились с судейством, но идите сначала практикуйтесь в первой лиге
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+7
0
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okolegko (Київ)
28.02.2020 в 21:14
Він продовжує традиції Хацкевича. Той також робив не зовсім адекватні заміни ("А што мне дєлать на полє?)
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+3
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:08
СКД1 только осталось вынести Марик у себя дома и привет топ шестерка!
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+4
-2
Szalony Chomik (Донецьк)
28.02.2020 в 21:12
До привет шестерки еще далеко. Если перед этим Мариуполь выиграет у Десны и Ворсклы, или наберет хотя бы 4 очка (вполне возможно), то игра в 22 туре уже не будет иметь значения для Днепра. Но хотелось бы там увидеть Днепр1, с ними будет намного интересней
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+4
-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:16
Марик проиграет обеим командам.
+5
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.02.2020 в 21:08
Днепр молодцы. Михайличенко так держать команда движется в правильном направлении. Суркис не вздумай менять тренера ему нужно дать шанс закончить начатое. Судьи полный ноль. Сейчас ВАР показывает какого класса наши судьи.
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+6
-4
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:11
Нормально она судила.искажи где она не права?
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+6
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.02.2020 в 21:26
нормально с помощью вар. А без вар не видела 2 красных и пенальти. Представь как бы на нее гнали не будь у нее телека
0
-1
urik (Кривой Рог)
28.02.2020 в 21:13
судьи ведутся на провокации , будь их воля ---каждая бы бегала с телевизором весь матч .
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+1
0
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:16
Вот этих прАвАкаторов и надо так наказывать. Другие думать начнут,и играть в нормальный футбол
+4
0
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:17
лучше бегать с телеыизором чем потом все бы говорили --- желтая русину а ТАМ пенальти чистейший-- бучльский чуть ногу не сломал-- а так всё нормальнор--КОНЕЧНО теперь более менее честные судьи и будут обращатся к ВАР--а вот те???????т
+4
-1
НеШахтьор (Донецьк)
28.02.2020 в 21:06
ДК - не шахтар, дає і своїм пограти проти себе. А кротам все одно.
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+6
-5
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.02.2020 в 21:13
Причём это, к матчу Динамо и Днепра?
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+5
-7
НеШахтьор (Донецьк)
28.02.2020 в 21:15
А хто 3 голи забив у ворота ДК?
+6
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:15
Игрок аренды хетрик положил своим хозяевам,а Шахта запрещает играть??Также Тымчик против ДК играл. ДК проиграло Заре.
+8
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:14
Скоро аренды ограничат до формата 3+3(ин+аут). Недолго додикам пировать.
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+7
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.02.2020 в 21:46
Это было прописано в контракте. На других условиях его не брали бы в аренду.
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:06
Что-то Михась так подготовил Динамо на сборах, что они даже не могут голевых моментов создать за два матча. Какие-то пенальти и мимолетные удары. Если так и дальше будут играть - то не удивлюсь, если скатятся на 5 место. Ведь атакующей мысли совсем убавилось в ноль. Даже примитивных меленных голевых комбинаций уже нет.
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+10
0
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okolegko (Київ)
28.02.2020 в 21:10
Для збільшення кількості балів в еврокубках навіть бажано, щоб Динамо зайняло у впертій боротьбі 4–5 місця. Три перші команди тути потраплять стовідсотково, а враховуючі, що Динамо в кваліфікації буде сіяним, воно якось прокарабкається в груповий етап. В результаті будемо мати 4 команди, що є гуд
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:16
а ты уверен, что с такой игрой Динамо может забить болгарам и сербам условным в квалификае? Если не уволят Михася к началу нового сезона ,конечн.
+4
-1
support (Kyiv)
28.02.2020 в 21:22
Были моменты , но реализация оставляет желать лучшего ))
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
28.02.2020 в 21:04
Дайте Михе время, он всего пол года тренерует Динамо))) та шо тот Супряга, и палка раз в год стреляет, вот Беседин ото форвард..) кстати дама со свистком отсудила хорошо, так что не лейте помои в ее адрес. Суркис ты доволен игрой?
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+13
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:05
Зато с Бесединым контракт продлили, другое дело Супряга, его можно и в аренду сплавить.
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+6
-1
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:07
Зачем им забивной молодой форвард!??
+8
-1
Alex.696 (Немирів)
28.02.2020 в 21:26
Ну був він у Динамо, і що? Що він показав? Те ж саме у Дніпрі - він не основний. Ви дійсно правильно сказали: раз в рік і палка стріляє, побачимо, коли Супряга заб'є знов.
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0
0
аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 21:33
Ну после этой игры, скорее всего, станет основным.
0
0
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 21:04
Наши судьи потеряют остаток квалификации с этими новшествами. Катька всегда хорошо судила, а сегодня ее вар просто загнал в подполье... Днепр красавцы. Интрига в борьбе за медали закручивается с новой силой )))!!!
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+5
-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:07
Удаление Буи правильное, но она его очень долго смотрела и в целом очень часто рвет игру.
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 21:12
Так кто спорит. Решения все по делу , но в целом вар ее вывел из равновесия . Нервничала заметно. Как ученик на экзамене...
+2
-1
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okolegko (Київ)
28.02.2020 в 21:17
Нічого страшного. Звикне до екзаменів і буде почувати себе впевненіше
+3
0
densmen (Чернигов)
28.02.2020 в 21:04
Этот сброд Дырнамо нельзя пускать в еврокубки
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+8
-3
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svat1303 (Днепр)
28.02.2020 в 21:04
Может учше б у Днепра1 удалили игрока,а не у дк. Дело б пошло сразу еще в 1 тайме.
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+4
-2
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genpet (Николаев)
28.02.2020 в 21:04
Смотря на состав Динамо, видно было, что Михась ехал за ничьей. С одним нападающим и 7 игроков оборонительного плана
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+4
0
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Карикатурист (Білозерське)
28.02.2020 в 21:03
Дивився матч, цікавого мало. Арбітр, як на мене, адекватно реагувала на події. Інша справа, що наші футболісти і, що дивно, коментатор, не дуже готові сприймати такі сміливі рішення. Ну і стосовно VAR додам, що з тих ракурсів та якості "картинки", що надають для повторів, дуже складно прийняти рішення швидко і більш обґрунтовано.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:03
Хорошо, что Днепр забил два гола в равных составах! Опустили Лесиков
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+11
-2
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andre1879 (vflhbl)
28.02.2020 в 21:27
кроты с судьями десну в прошлом туре опустили а мозоле надо хоть немного понять что такое вар
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0
-1
аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 21:02
Ну после вымученной победы над Ворсклой - это было ожидаемо. В какое болото заведет ДК гений Михайличенко? Только Ахметов может подарить Суркису второе место, сами они не способны. По-поводу ВАР - дали обезьяне гранату.
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+3
-4
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 21:02
Динамо боролось, но класс Днепра выше на сегодня!! Супряга - красава, за пол часа трешечку засунул))))
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+10
-1
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:03
За 21 минуту
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+11
0
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andre1879 (vflhbl)
28.02.2020 в 21:29
у днепра сейчас класса нет класс был при МАРКЕВИЧЕ
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
28.02.2020 в 21:39
Так и Днепра сейчас нет. Днепр был при Маркевиче.
+2
0
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:01
игра команд --никакая обоих-- судья отсудила на твёрдую 4 -- удаление игрока днепра лишнее-- составы равные и думалось что сейчас вкДК разорвет никакущий по игре днепртипа1, ахааах- оказалось да наоборот-- оказалось никакущие ДК-- защита ......... михайличенко что ВЫ делали на сборах что команда то первую игру выиграла случайно--
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+5
-5
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:02
4 ?????????????????????????????ЧТО?????????????
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+2
-4
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:03
а вчем неправа-только у в удалениие игрока днепратипа1 и то 50 на 50
+3
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:04
Помимо левого удаления еще куча желтых и срывов атак. Игра была скучная, а она ее добивала.
+5
-5
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:11
игра была ужасная с обоих команд-разница в том что днепртипа1 борится ну скажем за 6-10 место--- и поэтому играли так А ВОТ ДК ?
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+1
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:13
у СКД1 было большинтво.
+2
-4
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:22
да вкДК должно и в девятером обыгрывать --к тому же два гола в ворота получили при равных составах----а НА СБОРАХ по 5-0 обыгрывали --
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+1
0
Русланбай (Рівне)
28.02.2020 в 21:01
АГА !!! То справа виходить не в Кадарі .......
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+9
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
28.02.2020 в 21:01
АМИНЬ
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+5
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:01
ТАКОЙ вар мне не нужен. Убили, без того медленный, темп игры.
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+1
-9
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:02
Пойди поплачь
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+7
-4
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:04
Ударься головой о штангу
Ответить
+4
-3
support (Kyiv)
28.02.2020 в 21:01
Похоже витюху бокассу не увидим здесь ближайшую неделю. До выхода Супряги казалось, что Днепр даже в 15 чел не обыграет 10 динамовцев
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+9
-2
alekandr (Краматорск)
28.02.2020 в 21:22
этот клоун не успел после вчера отойти, так его сегодня добили)
Ответить
+2
0
НикНиколаев (Минск)
28.02.2020 в 21:01
Ну Днепруша порадовал, так порадовал! А Динамо надо что-то в консерватории менять.
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+6
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:02
Игры как не было так и нет. Вот что пугает.
Ответить
+6
0
НикНиколаев (Минск)
28.02.2020 в 21:09
крайний раз она была в 1999-м
0
-4
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:11
Я про Днепр. Не могли большинство разыграть.
+1
-1
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andre1879 (vflhbl)
28.02.2020 в 21:34
тупая игра 11 на 10 и пропущенный гол ну и судья и днепараша 0 пусть супрягу блогодорят а днепр нулевой
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 21:00
Сурогатний Клуб із перемогою! Супряга - молодець! P.S. Не бабське це діло судити футбол.
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+6
-7
octavi4 (Warszawa)
28.02.2020 в 21:00
Интересный поворот, походу борьба за 2-3 место ещё вся впереди
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+8
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
28.02.2020 в 21:00
Судья убила игру обеих команд. Куча левых желтых, свистков и левые красные.
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+2
-12
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
28.02.2020 в 21:04
Катя - женщина. А женщины любят, чтобы на них обращали внимание. :-). Отсюда и свистки. Динамо - "Крутое пике".
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 21:00
Лесик! На выход!!!!!
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+9
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 21:08
и входить не стоило... но то уже дела минувшие )))
Ответить
+4
0
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:00
Супряга МЕГА. Кто оформил в УПЛ хет трик в ворота Динамо?
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+7
-2
avatar
simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 21:09
Такому ДК еще оформят в этом сезоне .. )))
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:00
Знатный шелчок по носу для Динамо и ооочень показательный матч. Во всех смыслах. Как насчет судейства, так и насчет работы тренерского штаба Динамо.
Ответить
+7
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.02.2020 в 20:59
Мда, конечно суддейство позор. Даже с варом такой стыд, почему женщина судит мужской спорт, а не женский?
Ответить
+3
-12
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:00
Да пошел ты нах, нытик хренов. У этой бабы хотя бы яйца есть.
Ответить
+12
-2
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:10
Не обижайте девушку. Их у неё нет. У неё есть адекватность, твёрдость характера и последовательность. А так же профессионализм.
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:20
Po4eson (Одесса), я девушку не обижал. Напротив, отметил её твердость духа и следование четкой линии, что подразумевает наличие твердого характера (или яйц, если говорить о мужчинах). Соответственно, выражение насчет яиц это комплимент, а не попытка нанести оскорбление или обиду.
+1
0
avatar
andre1879 (vflhbl)
28.02.2020 в 21:38
так она в прошлой жизни была твоим мужем а ты его женой?
0
0
efim423 (odessa)
28.02.2020 в 21:01
удали коментарий , не позорься .
Ответить
+7
-1
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
28.02.2020 в 21:02
Глупости, все спорные решения правильные! Таким и должно быть судейство!
Ответить
+5
-1
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 21:06
Хоть женщина может адекватно судить это дЫнамо
Ответить
+2
-4
Лекарь (село Дарница)
28.02.2020 в 21:18
Можно больше уважения иметь, к сопернику?
+1
0
ts0y (Чернигов)
28.02.2020 в 20:58
Кто там из динамовских сердец следующий на очереди?
Ответить
+10
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
28.02.2020 в 20:58
Не кожен бобер допливе до середини Дніпра.))
Ответить
+7
0
DROP D (Винница)
28.02.2020 в 20:58
Теперь ему запретят выходить в матчах против ДК)
Ответить
+6
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 21:02
он уже в дк летом будет
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 21:03
Прозябать?
+1
-2
Po4eson (Одесса)
28.02.2020 в 21:03
Там его талант и похоронят, к сожалению
+3
-2
balamyt (Boston)
28.02.2020 в 21:49
Пусть Влад лучше за Днепр1 играет.., в МС или Милане (как Шева )...Нечего размениватся не мелочи..ДК свой шанс по Супряге упустили...И Днепр1 за него еще поборится...Он не полностью динамовский
+1
0

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