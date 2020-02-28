VAR на марше: Монзуль назначила пенальти в ворота Днепра-1

Киевское Динамо играет свой выездной матч 20-го тура УПЛ с Днепром-1, а судит поединок арбитр Катерина Монзуль.

Пока что все основные события в матче происходят при помощи VAR.

Уже на 6-й минуте после просмотра видео арбитр удалила за игру прямой ногой хавбека Динамо Виталия Буяльского. А под занавес первого тайма Монзуль назначила пенальти в ворота хозяев и снова после просмотра VAR.

Отметим, что на данный момент счет в мачте 0:1, а UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.