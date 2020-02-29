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Кадаром интересовались Зенит, Сочи и московское Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

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Кадаром интересовались Зенит, Сочи и московское Динамо
Новина українською

Агент уже экс-защитника "Динамо" Томаша Кадара Шандор Варга, рассказал, что игроком активно интересовались российские клубы.

"Истории с "Зенитом" уже около двух лет. У питерцев был определённый интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с "Динамо" и "Сочи", но если углубляться, можно сказать, что "Сочи" был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами", — сказал Варга.

Напомним, что в итоге "Динамо" продало Кадара за 3 миллиона евро в китайский "Шаньдун Лунэн".

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В статье: Шандор Варга Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Источник:
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
29.02.2020 в 00:16
Cтранно, что Ливерпуль, Бавария и Барселона стоят в стороне.....
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