Кадаром интересовались Зенит, Сочи и московское Динамо

Агент уже экс-защитника "Динамо" Томаша Кадара Шандор Варга, рассказал, что игроком активно интересовались российские клубы.

"Истории с "Зенитом" уже около двух лет. У питерцев был определённый интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с "Динамо" и "Сочи", но если углубляться, можно сказать, что "Сочи" был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами", — сказал Варга.

Напомним, что в итоге "Динамо" продало Кадара за 3 миллиона евро в китайский "Шаньдун Лунэн".