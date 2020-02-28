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Назарина: 5 голов за сезон - неплохой результат, но есть цель забить еще больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты едут на выезд к Колосу

Назарина: 5 голов за сезон - неплохой результат, но есть цель забить еще больше
Новина українською

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура УПЛ против "Колоса".

"Едем на матч с "Колосом" с боевым настроением, настраиваемся исключительно на положительный результат. С турнирной точки зрения нам не важно – выездной или домашний матч. Сейчас у нас только одна цель – победа.

Команда создает для меня моменты, потому удалось забить уже 5 голов в этом сезоне. Считаю, это неплохой результат, но есть цель забить еще больше.

За полгода в "Карпатах" было разное – и приятные моменты и обидные поражения. Но счастлив, что перешел в львовский клуб", – сказал Назарина.

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В статье: Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) Егор Назарина
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Источник:
ФК Карпаты

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