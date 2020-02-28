Михайличенко: Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 20-го тура с "Днепром-1" (1:3).

- Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

- Мог ли Супряга сегодня не играть?

- Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.

- Правильно ли на ваш взгляд, когда арендованные игроки выходят на поле в матчах против своего клуба?

- Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами.

- Не так часто приходится руководить командой, которая играет в меньшинстве. Почерпнули ли для себя какой-то опыт?

- Это не первый раз. Мы довольно долго сдерживали натиск и вели контригру. Могли и в меньшинстве забивать несколько моментов. Когда шансы уравнялись, мы хотели усилить игру. Повторюсь, играли только на победу, но, к сожалению, допустили несколько ошибок.

- Каково ваше мнение о применении системы VAR?

- Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх.