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Михайличенко: Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевая пресс-конференция наставника киевлян

Михайличенко: Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 20-го тура с "Днепром-1" (1:3).

- Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю "Днепр-1" с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

- Мог ли Супряга сегодня не играть?

- Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.

- Правильно ли на ваш взгляд, когда арендованные игроки выходят на поле в матчах против своего клуба?

- Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами.

- Не так часто приходится руководить командой, которая играет в меньшинстве. Почерпнули ли для себя какой-то опыт?

- Это не первый раз. Мы довольно долго сдерживали натиск и вели контригру. Могли и в меньшинстве забивать несколько моментов. Когда шансы уравнялись, мы хотели усилить игру. Повторюсь, играли только на победу, но, к сожалению, допустили несколько ошибок.

- Каково ваше мнение о применении системы VAR?

- Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
28.02.2020 в 22:02
хоть бы объяснил ЧЕМ занимались на сборах-первая игра если честно то ПОВЕЗЛО-- сегодня позор и только-отговорка что в меньшенстве--так в днепретипа1 игроки то не звезды---да и задачи команды совсем другие-- и пропустили аж 2 в равных составах---НИЧЕГО ТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ с времен хацкевича --говорили дайте ему пройти зимние сборы-- на сборах многие матчи по 5-0 --- и...........
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0
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.02.2020 в 22:00
Миха,ты клоун...Уходи,хорош дно пробивать...
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+1
0
Хиденг (Днепр)
28.02.2020 в 21:58
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0
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