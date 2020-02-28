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Вербич забил свой 8-й гол в сезоне. И это рекордный показатель словенца

Премьер-лига
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Словенец проводит хороший сезон, команда - нет

Вербич забил свой 8-й гол в сезоне. И это рекордный показатель словенца
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Киевское "Динамо" в матче 20-го утра УПЛ проиграло "Днепру-1" (1:3). Единственный гол киевлян забил словенец Беньямин Вербич.

Этот забитый мяч стал для хавбека восьмым в нынешнем сезоне чемпионата Украины, что является для Беньямина лучшим показателем за время выступлений в нашей стране.

Перейдя в "Динамо" зимой 2018-го, Вербич до конца сезона 2018/2019 забил четыре мяча, а в прошлом сезоне забил в УПЛ семь голов.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Беньямин Вербич
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