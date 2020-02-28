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Вербич забил свой 8-й гол в сезоне. И это рекордный показатель словенца
Словенец проводит хороший сезон, команда - нет
Киевское "Динамо" в матче 20-го утра УПЛ проиграло "Днепру-1" (1:3). Единственный гол киевлян забил словенец Беньямин Вербич.
Этот забитый мяч стал для хавбека восьмым в нынешнем сезоне чемпионата Украины, что является для Беньямина лучшим показателем за время выступлений в нашей стране.
Перейдя в "Динамо" зимой 2018-го, Вербич до конца сезона 2018/2019 забил четыре мяча, а в прошлом сезоне забил в УПЛ семь голов.
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