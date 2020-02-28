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Ультрас Динамо против Днепра-1: Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху@@я

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр и Днепр-1, как оказалось, не одно и то же

Ультрас Динамо против Днепра-1: Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху@@я
Новина українською

20-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Динамо" на выезде проиграло "Днепру-1" (1:3).

Ультрас киевлян были не матче, однако о дружеских отношениях с "новыми" днепрянами не может быть и речи.

"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху#ня. Оле-ола, СК – кусок гов#а", – звучало из сектора киевских болельщиков.

Также киевляне жгли шарфы клуба из Днепра.

Напомним, что фанаты "Динамо" дружили с фанами "Днепра", однако после переформатирования клуба в СК "Днепр-1" относятся к новому клубу крайне презрительно.

Ультрас Динамо против Днепра-1: Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху@@я - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Днепр
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Комментарии (13)
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ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 23:10
Как сказал когда то психолог- эксперт Морозов : " БЫДЛО "- с.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.02.2020 в 23:07
Щас придет ринатобандитич и скажет он лично видел как Ахметов сжег шарфик Днепра)
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.02.2020 в 23:06
А Суркис будет опять за этих сов заступался?
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+1
0
rink13063 (Днепропетровск)
28.02.2020 в 23:05
фанаты - это кто? малолетние дебилы-хулиганы? автор этой статьи недалеко от них ушел, или провокатор, или "даешь сенсацию" , в каком вузе учился, дебил?
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0
0
ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 23:11
посмотри пару первых частей Футбольные Хулиганы про бритишей
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0
0
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eloy (Днепропетровск)
28.02.2020 в 23:15
человек 200-250 малолетних дебилов-хулиганов? я Вас умоляю. такое козлячье поведение может быть только у настоящих дебилов! и возраст не имеет значения. или Вы хотите сказать, что на гостевом секторе с шарфами "Динамо" сидели болельщики "Шахтёра"?
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0
0
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Инспектор ( )
28.02.2020 в 23:25
Чем автор не угодил?
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0
0
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 23:02
Команда ДНО. И фанаты ПИ..РЫ. Это про дЫнамо
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+2
0
иннаморатес (Ирпень)
28.02.2020 в 23:01
не кисло так кусок ***на натянул и опустил клюб и исторыей)))) ультрас мозгов йок)
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+1
0
ascent (Луксор)
28.02.2020 в 22:58
Скажите джентльмены, а это и есть новый евроукраинец или это еще идет процесс его трансформации?
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+2
0
иннаморатес (Ирпень)
28.02.2020 в 23:01
не, это уклонисты от ато) не хотят родину захыщаты
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+1
0
support (Kyiv)
28.02.2020 в 22:52
Далбаебам на секторе пох, что их команду с традициями и фанатами вперёд нонами выносит ск фейк
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+3
0
Просто любитель (Днепр)
28.02.2020 в 23:08
Лучше пусть в городе будет такой СК фейк,чем такое ДНО дЫнамо
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+1
0

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