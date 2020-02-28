Ультрас Динамо против Днепра-1: Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху@@я

20-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Динамо" на выезде проиграло "Днепру-1" (1:3).

Ультрас киевлян были не матче, однако о дружеских отношениях с "новыми" днепрянами не может быть и речи.

"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху#ня. Оле-ола, СК – кусок гов#а", – звучало из сектора киевских болельщиков.

Также киевляне жгли шарфы клуба из Днепра.

Напомним, что фанаты "Динамо" дружили с фанами "Днепра", однако после переформатирования клуба в СК "Днепр-1" относятся к новому клубу крайне презрительно.