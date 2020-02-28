Премьер-лига
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Ультрас Динамо против Днепра-1: Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху@@я
Днепр и Днепр-1, как оказалось, не одно и то же
20-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Динамо" на выезде проиграло "Днепру-1" (1:3).
Ультрас киевлян были не матче, однако о дружеских отношениях с "новыми" днепрянами не может быть и речи.
"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая ху#ня. Оле-ола, СК – кусок гов#а", – звучало из сектора киевских болельщиков.
Также киевляне жгли шарфы клуба из Днепра.
Напомним, что фанаты "Динамо" дружили с фанами "Днепра", однако после переформатирования клуба в СК "Днепр-1" относятся к новому клубу крайне презрительно.
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Источник:инстаграм wbc_kyiv
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Комментарии (13)
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ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 23:10
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таврия19752009 (симферополь)
28.02.2020 в 23:07
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таврия19752009 (симферополь)
28.02.2020 в 23:06
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rink13063 (Днепропетровск)
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ДВ (Одесса)
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eloy (Днепропетровск)
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Инспектор ( )
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Просто любитель (Днепр)
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иннаморатес (Ирпень)
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ascent (Луксор)
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иннаморатес (Ирпень)
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support (Kyiv)
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Просто любитель (Днепр)
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