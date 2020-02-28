Супряга оформил второй в истории чемпионатов Украины хет-трик в ворота Динамо

Киевское "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ проиграло "Днепру-1" со счетом 1:3. Хет-трик в составе днепрян сделал Владислав Супряга, арендованный именно у киевлян.

Интересно, что в рамках чемпионата Украины "Динамо" пропускало три гола в одном матче лишь однажды. 24 сентября 1998 киевляне сыграли вничью 3:3 с "Таврией", а 3 гола крымчан забил Алексей Антюхин.

Временной отрезок между этими двумя хет-триками составил 21 год и 157 дней.