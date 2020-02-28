Президент Днепра-1: Все, точка, конец инсинуаций

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (3:1).

- Юрий Николаевич, после такой игры голос еще остался?

- Нет, уже нет (улыбается). Хотя только сейчас еще покричали в раздевалке. Сегодня, в первую очередь, я хочу поздравить всех тех болельщиков, которые нас поддержали на трибунах. Несмотря на не очень убедительный первый тайм, вторая половина игры все показала. Мы еще раз увидели, что в футбол играют не 45 минут, а все 90, а с VAR так даже и 95, и все 100 минут. Очень приятна эта победа и потому, что выиграли как раз в равных составах. Никто не может сказать, что мы выиграли в большинстве. Да, сначала VAR сыграл в нашу пользу, но "Динамо" нас давило авторитетом, мы больше играли у своих ворот, но, как говорили футбольные классики: "Посмотрите на табло!".

- Как вам VAR?

- Это как раз тот элемент мирового футбола, который снимет вопрос судейства. Это то, что поможет убрать из футбола коррупцию среди арбитров. Я не хочу, чтобы мои слова квалифицировали в адрес всего судейского корпуса, но есть несколько язычников, которые этим балуются. VAR делает все, чтобы судейство было беспристрастным, и именно эта система покажет нам профессионализм самого арбитра, потому что здесь никого не обманешь, здесь все видно. Все, точка, заканчивается пора инсинуаций! И я считаю, что если бы не VAR, то динамовский авторитет на арбитров сегодня давил бы значительно сильнее. Поэтому я поздравляю нас с этой новой системой. И мне очень хочется, чтобы на всех матчах, когда играет "Днепр-1", работал VAR.