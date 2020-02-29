Колос - Карпаты. Анонс и прогноз матча

“Колос” не может похвастаться стабильностью в дебютном для себя сезоне. Команде по силам как обыграть одного из претендентов на бронзу (что и было продемонстрировано неделю назад), так и трижды за сезон проиграть кризисной “Ворскле”. Никогда заранее не знаешь, чего следует ожидать от подопечных Костышина в конкретном матче.

Что касается львовского коллектива, то задача у них всего одна - “пережить” текущий сезон и сохранить за собой место в УПЛ. В прошлом туре, сыграв вничью с “Днепром-1”, был сделан небольшой шаг к этому.

Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур

29 февраля, Киев, стадион "Оболонь-Арена"

"Колос" 17:00 "Карпаты"

Арбитр: М. Козыряцкий

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию Favbet-лига. Первый этап. 20-й тур29 февраля, Киев, стадион "Оболонь-Арена": М. Козыряцкий: канал "Футбол 2"Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

В августе прошлого года, команды провели единственный очный поединок в рамках чемпионата Украины - “Колос” победил на выезде (1:2)

Подопечные Костышина наиболее бескомпромиссные в этом розыгрыше УПЛ - уже 11 матчей подряд с ними не заканчиваются вничью (4 победы и 7 поражений)

“Карпаты” также лидируют по одному из показателей в таблице, у них всего две победы в 19-ти турах.

Добавим к прошлому пункту, что последнюю викторию в рамках чемпионата “львы” сумели добыть еще в сентябре 2019-го

Свой юбилей в субботнем матче отметит ассистент главного арбитра Александр Холодинский. Для него этот матч станет 70-м в УПЛ

Последние новости перед матчем

“Колос”:

Команда Костышина сотворила мини-сенсацию, обыграв неделю назад “Александрию”. Смирный выстрелил дублем, вывел команду на шестое место, а сам забрал приз лучшего игрока тура. Впереди “Колос” подстерегают матчи против грандов, а потому “Карпаты” нужно побеждать здесь и сейчас. В противном случае, придется довольствоваться нижней шестеркой.

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Зимой “Колос” не сачковал, а проводил активную работу на трансферном рынке - сразу несколько опытных футболистов пришло на помощь Костышину (Богданов, Емец). Другим плюсом для наставника станет отсутствие дисквалифицированных. Все в строю, все готовы, а значит есть пространство для маневров.

Ориентировочный состав: Волынец - Емець, Парамонов, Гавриш, Ефремов - Морозко, Богданов, Ориховский, Ильин - Вильхамссон, Смирный

“Карпаты”:

“Началось все достаточно неплохо” - именно так можно описать старт второй части сезона для “Карпат”. В них мало кто верил, а они сумели отнять очки у “Днепра-1” (параллельно похоронив шансы днепрян на шестое место) и находились гораздо ближе к победе, нежели соперник. Безусловно, болельщики “львов” были рады такому началу и теперь ждут “продолжения банкета”.

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Скажем сразу, сделать это будет не так просто. На днях, львовский коллектив клуб подписал Прийму, добавив опыта своей обороне (на счету Василия 140 матчей в УПЛ). Однако сразу четыре игрока пропустят субботний матч из-за травм (Танчик, Якимец, Веремеенко, Деда), а Дубинчак отбывает дисквалификацию.

Ориентировочный состав: Кудрик - Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Слива - Клец - Лях, Козак, Назарина, Пасич - Матар

Прогноз на матч "Колос" - "Карпаты" 1:0

Ограниченность ресурсов и игра на поле соперника точно не говорят в пользу команды Санжара. “Колос” провел хороший матч против “Александрии” и только прибавил в уверенности. Если они хотят запрыгнуть в верхнюю шестерку, нужно обыгрывать “Карпаты”. Они прекрасно понимают, что после их ждут два круга ада - матчи против “Динамо” и “Шахтера”.