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Александр Назаренко: Эмоции бушуют, победить Динамо - это кайф
В Днепре-1 наслаждаются моментом
Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился собственными впечатлениями от победного матча против "Динамо" (3:1):
- Как оно, побеждать "Динамо"?
- Это, конечно, очень приятно. Первый раз наш клуб выиграл у такого гранда, как "Динамо", и эмоции сейчас в раздевалке бушуют, кипят - это кайф!
- Сегодня на "Днепр-Арене" было много всего нового. Какое твое отношение к VAR?
- Конечно, сегодня было много борьбы, в такой игре без этого никак, и были моменты, когда сначала кажется ничего страшного не было, но говорят, мол, ты посмотри повтор, и по сути, там действительно серьезные травмы могли нанести игроки друг другу - что наш футболист, соперник. Поэтому, считаю, что VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате.
- Когда Супряга выходил на замену, кто-то вообще мог предположить, чем это закончится?
- А я ему сегодня в домике на базе сказал, что забьешь. Правда, не знал, что он три забьет. Что и говорить - мастер!
- Возможно, чаще ему это надо говорить?
- Наверное так, буду говорить это ему чаще.
- После такого успеха с "Динамо", как теперь будете настраиваться на "Шахтер"? Не расслабитесь?
- Нет, точно не расслабимся. Если мы победили и порадовали всех сегодня, то завтра это уже надо забыть. "Шахтер" - это тоже очень сильный соперник, который играет в 1 \ 8 финала Лиги Европы. Мы будем тоже их тщательно разбирать и также хорошо готовиться, как к "Динамо". Надеюсь, мы в матче с горняками не станем допускать тех же ошибок, которые были в сегодняшнем матче.