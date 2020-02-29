Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился собственными впечатлениями от победного матча против "Динамо" (3:1):

- Как оно, побеждать "Динамо"?

- Это, конечно, очень приятно. Первый раз наш клуб выиграл у такого гранда, как "Динамо", и эмоции сейчас в раздевалке бушуют, кипят - это кайф!

- Сегодня на "Днепр-Арене" было много всего нового. Какое твое отношение к VAR?

- Конечно, сегодня было много борьбы, в такой игре без этого никак, и были моменты, когда сначала кажется ничего страшного не было, но говорят, мол, ты посмотри повтор, и по сути, там действительно серьезные травмы могли нанести игроки друг другу - что наш футболист, соперник. Поэтому, считаю, что VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате.

- Когда Супряга выходил на замену, кто-то вообще мог предположить, чем это закончится?

- А я ему сегодня в домике на базе сказал, что забьешь. Правда, не знал, что он три забьет. Что и говорить - мастер!

- Возможно, чаще ему это надо говорить?

- Наверное так, буду говорить это ему чаще.

- После такого успеха с "Динамо", как теперь будете настраиваться на "Шахтер"? Не расслабитесь?

- Нет, точно не расслабимся. Если мы победили и порадовали всех сегодня, то завтра это уже надо забыть. "Шахтер" - это тоже очень сильный соперник, который играет в 1 \ 8 финала Лиги Европы. Мы будем тоже их тщательно разбирать и также хорошо готовиться, как к "Динамо". Надеюсь, мы в матче с горняками не станем допускать тех же ошибок, которые были в сегодняшнем матче.