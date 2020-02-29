  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Назаренко: Эмоции бушуют, победить Динамо - это кайф
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Назаренко: Эмоции бушуют, победить Динамо - это кайф

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре-1 наслаждаются моментом

Александр Назаренко: Эмоции бушуют, победить Динамо - это кайф
Новина українською

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился собственными впечатлениями от победного матча против "Динамо" (3:1):

Читайте такжеФеерия VAR и Супряги. Днепр-1 – Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча

- Как оно, побеждать "Динамо"?

- Это, конечно, очень приятно. Первый раз наш клуб выиграл у такого гранда, как "Динамо", и эмоции сейчас в раздевалке бушуют, кипят - это кайф!

- Сегодня на "Днепр-Арене" было много всего нового. Какое твое отношение к VAR?

- Конечно, сегодня было много борьбы, в такой игре без этого никак, и были моменты, когда сначала кажется ничего страшного не было, но говорят, мол, ты посмотри повтор, и по сути, там действительно серьезные травмы могли нанести игроки друг другу - что наш футболист, соперник. Поэтому, считаю, что VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате.

- Когда Супряга выходил на замену, кто-то вообще мог предположить, чем это закончится?

- А я ему сегодня в домике на базе сказал, что забьешь. Правда, не знал, что он три забьет. Что и говорить - мастер!

- Возможно, чаще ему это надо говорить?

- Наверное так, буду говорить это ему чаще.

- После такого успеха с "Динамо", как теперь будете настраиваться на "Шахтер"? Не расслабитесь?

- Нет, точно не расслабимся. Если мы победили и порадовали всех сегодня, то завтра это уже надо забыть. "Шахтер" - это тоже очень сильный соперник, который играет в 1 \ 8 финала Лиги Европы. Мы будем тоже их тщательно разбирать и также хорошо готовиться, как к "Динамо". Надеюсь, мы в матче с горняками не станем допускать тех же ошибок, которые были в сегодняшнем матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gafan777 (Каменка)
29.02.2020 в 10:34
Объясните санте Крузу и им подобным, что Динамо нет, есть днонамо. А его ник в связи с этим должен поменяться на Санта клаус
Ответить
+1
0
avatar
witcher_r (Киев)
29.02.2020 в 09:30
Саша,это не гранд,Динамо уже давно нужно обыгрывать!!
Ответить
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.02.2020 в 09:45
а ты с телевизором тоже разговариваешь? :)
Ответить
0
-2
support (Kyiv)
29.02.2020 в 09:54
Рыжий , где твоя подружка виктория бокаса потерялась?
0
0
avatar
witcher_r (Киев)
29.02.2020 в 09:55
Решил перднуть?
+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
29.02.2020 в 09:55
а че все беженцы быстро переподписались Киевом? )))
Ответить
+1
0
avatar
witcher_r (Киев)
29.02.2020 в 10:01
Это ты меня беженцем обозвал,чувырло хмельницкое???
0
-1
support (Kyiv)
29.02.2020 в 10:28
О молодой, а ты где пропадал ? Как Бенфика? Как Динамо?
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...