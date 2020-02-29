Юрий Вакулко: Мне не понравилось играть с VAR, это тормозит футбол

Полузащитник "Днепр-1" Юрий Вакулко сначала остался в запасе, но из-за повреждения на разминке Игоря Когута, вышел против "Динамо" с первых минут, и именно на нем киевляне заработали красную карточку, а во втором тайме Юрий дважды ассистировал Владиславу Супряге, когда тот забивал свой первый и третий голы:

- Юрий, насколько трудно выходить на поле, когда еще за полчаса до этого, ты об этом даже не догадываешься?

- Мне кажется, что наоборот так легче. Когда ты знаешь, что будешь играть в основном составе, то настраиваешь себя на игру, накручиваешь себя, думаешь о каких-то моментах. А когда ты на замене, то всегда более расслаблен. Не то, что вовсе не настраиваешься, но просто расслаблен. Так что я был абсолютно спокойным. Возможно, что так даже и лучше, ведь не переживал. Сказали выходить на поле за 20 минут до игры и все, надо выходить.

- С этой заменой схема игры команды не изменилась?

- Схема осталась такой же. Один игрок не может же поменять всю игру. Делал все то, что нарабатывали на тренировках.

- Насколько быстрое удаление у соперника повлияло на игру?

- На мой взгляд, после этого раннего удаления нам надо было играть более агрессивно. Мы все же против "Динамо" действовали осторожно и просто. Но в этой ситуации нужно было играть более уверенно и агрессивно в атаке. Возможно, сначала мы немного опасались соперника, а уже во втором тайме у нас уже появилось больше пространства. Я даже не могу вспомнить, чтобы до нашего первого гола "Динамо" как-то остро переходило середину поля. В это время мы полностью взяли игру под свой контроль. Да, мы действовали в большинстве, но в первом тайме нельзя было сказать, что мы в неравных составах контролировали игру. А вот уже после перерыва все это изменилось, и мы довели дело до логического завершения.

- Сегодня впервые на играх команды был применен VAR. Как к этому относишься?

- На самом деле, я - против. Мне не понравилось. Сегодня он может помочь, завтра другой команде, но, на мой взгляд, это в определенной степени тормозит футбол, ведь ты весь в игре, а тут просто стоишь пять-шесть минут и ждешь решения. Мне это не нравится. Без этого игра значительно динамичнее и для футболистов, и для болельщиков. Но тут у каждого свое виденье и мнение.

- От Супряги ожидали сегодня такой игры?

- Конечно, ожидали. Мы всегда от него такую ​​игру ждем. Он на сборах забивал в каждом матче, в прошлом туре забил "Карпатам", и, Слава Богу, сегодня забил три! Считаю, что он - молодец и полностью заслужил этот успех.

- Теперь впереди "Шахтер". Такая победа больше вдохновляет и не расслабит ли она команду?

- То, что такая победа нас вдохновит - это сто процентов. А сегодня в раздевалке Дмитрий Станиславович (Михайленко) сказал, что у нас хорошие футболисты, хорошая команда, но не хватает больших побед, именно как раз с такими командами, как "Динамо". И когда мы получим три очка с такой командой, то и уверенность к нам придет. Так что сегодняшняя победа для нас большой стимул на будущее. Посмотрим, как будет складываться игра с "Шахтером", но теперь, конечно, мы будем чувствовать себя значительно увереннее.