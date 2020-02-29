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Ворскла арендовала полузащитника Шахтера
Клим Приходько отправился в Полтаву
Полузащитник "Шахтера" Клим Приходько перешел в "Ворсклу" на правах аренды, сообщает официальный сайт полтавчан. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Приходько выступал за молодежную команду "горняков", отыграв в чемпионате Украины U-21 15 поединков и отличившись в них 6 забитыми мячами.
"Ворскла" уже внесла Приходько в заявку на сезон под № 98.
На юношеском уровне 20-летний хавбек до этого также выступал за "Днепр" и "Динамо".
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Источник:ФК Ворскла
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