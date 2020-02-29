Ворскла арендовала полузащитника Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Клим Приходько перешел в "Ворсклу" на правах аренды, сообщает официальный сайт полтавчан. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Приходько выступал за молодежную команду "горняков", отыграв в чемпионате Украины U-21 15 поединков и отличившись в них 6 забитыми мячами.

"Ворскла" уже внесла Приходько в заявку на сезон под № 98.

На юношеском уровне 20-летний хавбек до этого также выступал за "Днепр" и "Динамо".