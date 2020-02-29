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Виктор Коваленко пропустит матч против Ворсклы

Премьер-лига
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Хавбек повредил заднюю поверхность бедра

Виктор Коваленко пропустит матч против Ворсклы
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Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко пропустит матч 20-го тура УПЛ с "Ворсклой", сообщает "Футбольный формат".

24-летний хавбек повредил заднюю поверхность бедра накануне ответного поединка с "Бенфикой" (3:3) в Лиге Европы. Сроки восстановления хавбека определятся в ближайшие дни.

В этом сезоне Коваленко провёл за "горняков" 19 игр во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 1 марта в 17.00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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