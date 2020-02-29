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Не нарушена буква правил, но пострадал дух игры. Эксперт - о судействе матча Днепр-1 - Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепр-1 - Динамо 3:1. Судейский анализ матча

Не нарушена буква правил, но пострадал дух игры. Эксперт - о судействе матча Днепр-1 - Динамо
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний футбольный день в Украине отмечен громкой сенсацией – "Днепр-1" одержал волевую победу над "Динамо". Игра дала много пищи для размышлений, но в этом материале сосредоточим свое внимание на арбитраже. Ведь VAR работал в усиленном режиме. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- На долю Екатерины Монзуль выпала миссия тесного сотрудничества с VAR, что обернулось непростым психологическим испытанием для арбитра в поле. Трижды Екатерина принимала решения, которые затем были скорректированы благодаря видеоповторам.

На шестой минуте состоялся фол со стороны Буяльского, на который Екатерина Монзуль, несмотря на то, что была немного перекрыта другими футболистами, среагировала. Но четко не видела, поэтому не вынесла Буяльскому дисциплинарных санкций, а лишь устно его предупредила. Виталий извинился перед оппонентом, и игра могла продолжиться. Однако вмешался видеоарбитр Арановский.

Не нарушена буква правил, но пострадал дух игры. Эксперт - о судействе матча Днепр-1 - Динамо - изображение 1

Просмотрев повтор, Екатерина поняла, что согласно Правилам в этом моменте надо наказывать игрока красной карточкой. Проблема в том, что Монзуль был нарушен так называемый дух игры – она ​​изначально не применила санкции, а потом очень долго тянула с вынесением решения после просмотра видеоповтора. Возникает и другой вопрос: а если бы не было VAR, Виталий Буяльский остался бы совсем без наказания? - говорит Мирослав Иванович?

- Следующий эпизод произошел в конце первого тайма, когда Русин вел борьбу в штрафной "Днепра-1" с Кравченко, упал на газон и получил желтую карточку за симуляцию. Если бы все так и осталось, то на совести Екатерины Монзуль был бы серьезный промах. VAR помог рассудить, но опять очень долго длилась пауза. Возможно, причина в том, что только одна из камер четко зафиксировала неправомерные действия Кравченко (та, что из-за ворот). Кстати, Монзуль оставила капитана "Днепра-1" без желтой карточки, что тоже является проблемой – Кравченко заслуживал предупреждения, - добавляет Ступар.

Не нарушена буква правил, но пострадал дух игры. Эксперт - о судействе матча Днепр-1 - Динамо - изображение 2

- На 74-й минуте Полевой сзади ударил Караваева по ахиллу и получил желтую карточку. Но рекомендации видеоарбитра заставили Монзуль посмотреть повтор, а в соответствии с ним, чтобы быть последовательной (ведь было удаление Буяльского за подобный момент), Екатерина была вынуждена удалить и Полевого.

Психологически это был очень тяжелый матч для Екатерины, ведь VAR трижды исправлял первоочередные решения арбитра. В итоге все объективно, однако без видеоповторов было бы очень много вопросов к последовательности Монзуль и той границы дозволенного, которую она определила для футболистов, - подытожил Мирослав Иванович.

Напомним, что в этом туре VAR будет работать также на матче "Ворскла" - "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар СК Днепр-1
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Комментарии (11)
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Dimka26 (Чернигов)
29.02.2020 в 13:34
Да ладно уж) сказал бы как есть - по закону все правильно, но не по понятиям) по понятиям - это беспредел) А так в осоновном и судят наши) по понятиям) менталитет наш. и все мы так живем, если честно
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Spokoyno (Киев)
29.02.2020 в 13:30
ТО Є ТАК! Судячи зі всього Мозуль у першому випадку побачила зігнути ногу, а не контакт... і там те що нога не пряма і початок матчу могли "претендувати" лише на жовту, утім А вирішив взяти матч у свої руки та переконав, що динамівця треба виганяти. Пенальті у сутолочці ледь помітний але безумовний фол і видовищне падіння Катерина побачила більш яскраву подію Третій випадок, теж не 100% тягнуло на червону, але треба якось виправлятися. Ну і по "духу гри"... це коли у суперечливих випадках одразу не "вішають", а суворо штрафують та демонструють шибеницю! В даному випадку можливо було дати Буяльскому жовту, враховуючи що і нога не була пряма, і не вистрибував він на суперника, до того грубіяном не був помічений, попередивши ще подібний випадок і підеш спочивати... І суперники грали у рівних складах, і гравця Дніпра не довелось би виганяти. Хоч у цьому випадку Динамо скоріш за все "вимучіло перемогу".
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0
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Инспектор ( )
29.02.2020 в 13:14
Пропиши "дух игры" в Правилах и будет тебе счастье. И это называется ЭКСПЕРТ! Правила по боку, мы по понятиям
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+1
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
29.02.2020 в 12:49
Ступар уже сам завонялся со своим "духом игры"
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+3
0
ascent (Луксор)
29.02.2020 в 12:44
Все так разложено по пунктам (трем), проще налажала так налажала. У следующих команд волосы дыбом встанут, когда услышат имя Катя...кстати, какую оценку она получила?
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0
-4
ascent (Луксор)
29.02.2020 в 12:47
Хотя, Катя + Var + Арановский лучше, чем Катя + Катя + Катя...
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0
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.02.2020 в 12:36
Лучше нарушить это непонятный "дух игры", чем оставить после матча душок...
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+3
0
vlotko (Броди)
29.02.2020 в 12:35
VAR - хороша справа, але вдаватися до нього треба рідко. От наприклад, епізод з Буяльським, що не видно було грубої гри, що робила ця жінка на полі? І для чого вони там потрібні? Нехай варять борщ і не лізуть в чоловічі поєдинки. Те ж саме і з пенальті, то симуляція то пенальті, якесь збочене розуміння ситуації.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
29.02.2020 в 12:30
Имеется в виду динамовский дух? Ну, тогда все верно..
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+2
-1
1514232 (Бердянськ)
29.02.2020 в 12:20
Вы не в порядке?Что за дух игры?Есть правила и им нужно следовать!
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+4
0
Justise (Львів)
29.02.2020 в 12:37
Чому наші не судять на великих турнірах???Тому що там судять по правилах, а тут за духом гри...Клоуни
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+3
0

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