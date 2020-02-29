Не нарушена буква правил, но пострадал дух игры. Эксперт - о судействе матча Днепр-1 - Динамо

Вчерашний футбольный день в Украине отмечен громкой сенсацией – "Днепр-1" одержал волевую победу над "Динамо". Игра дала много пищи для размышлений, но в этом материале сосредоточим свое внимание на арбитраже. Ведь VAR работал в усиленном режиме. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- На долю Екатерины Монзуль выпала миссия тесного сотрудничества с VAR, что обернулось непростым психологическим испытанием для арбитра в поле. Трижды Екатерина принимала решения, которые затем были скорректированы благодаря видеоповторам.

На шестой минуте состоялся фол со стороны Буяльского, на который Екатерина Монзуль, несмотря на то, что была немного перекрыта другими футболистами, среагировала. Но четко не видела, поэтому не вынесла Буяльскому дисциплинарных санкций, а лишь устно его предупредила. Виталий извинился перед оппонентом, и игра могла продолжиться. Однако вмешался видеоарбитр Арановский.

Просмотрев повтор, Екатерина поняла, что согласно Правилам в этом моменте надо наказывать игрока красной карточкой. Проблема в том, что Монзуль был нарушен так называемый дух игры – она ​​изначально не применила санкции, а потом очень долго тянула с вынесением решения после просмотра видеоповтора. Возникает и другой вопрос: а если бы не было VAR, Виталий Буяльский остался бы совсем без наказания? - говорит Мирослав Иванович?

- Следующий эпизод произошел в конце первого тайма, когда Русин вел борьбу в штрафной "Днепра-1" с Кравченко, упал на газон и получил желтую карточку за симуляцию. Если бы все так и осталось, то на совести Екатерины Монзуль был бы серьезный промах. VAR помог рассудить, но опять очень долго длилась пауза. Возможно, причина в том, что только одна из камер четко зафиксировала неправомерные действия Кравченко (та, что из-за ворот). Кстати, Монзуль оставила капитана "Днепра-1" без желтой карточки, что тоже является проблемой – Кравченко заслуживал предупреждения, - добавляет Ступар.

- На 74-й минуте Полевой сзади ударил Караваева по ахиллу и получил желтую карточку. Но рекомендации видеоарбитра заставили Монзуль посмотреть повтор, а в соответствии с ним, чтобы быть последовательной (ведь было удаление Буяльского за подобный момент), Екатерина была вынуждена удалить и Полевого.

Психологически это был очень тяжелый матч для Екатерины, ведь VAR трижды исправлял первоочередные решения арбитра. В итоге все объективно, однако без видеоповторов было бы очень много вопросов к последовательности Монзуль и той границы дозволенного, которую она определила для футболистов, - подытожил Мирослав Иванович.

Напомним, что в этом туре VAR будет работать также на матче "Ворскла" - "Шахтер".