Десна - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Мариуполю" всегда тяжело давались игры против "Десны". Этот тезис подтверждает статистика: после выхода "северян" в УПЛ приазовцы уступили в трёх кряду встречах с общим счётом 1:10. А последняя победа в очном поединке датирована ещё 2016 годом.

Сейчас "Десна" уже обеспечила себе место в ТОП-6, а "Мариуполь" лишь сражается за попадание в шестёрку. Но у "деснянцев" появился шанс сократить отставание до трёх баллов от "Динамо", которое идёт вторым, а приазовцам хватит даже ничьей, чтобы выйти на ситуативную шестую позицию. Чьи аргументы сегодня окажутся весомее?

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Украинская Премьер-лига. 20-й тур

29 февраля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина

"Десна" 14:00 "Мариуполь"

Арбитр - Андрей Коваленко

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Трансляция УНІАН (по подписке)