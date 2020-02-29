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Сергей Шебек: Удаление Буяльского? Это бесчувственное отношение к футболу

Премьер-лига
(4 голосов)

Днепр-1 - Динамо 3:1. Судейский анализ матча от Сергея Шебека

Сергей Шебек: Удаление Буяльского? Это бесчувственное отношение к футболу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-арбитр ФИФА, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что видеоповтор сбил Екатерину Монзуль с толку в эпизоде ​​с нарушением правил Буяльского против Вакулко. Мол, в первую очередь арбитр приняла правильное решение.

- Можно согласиться с Монзуль с назначением пенальти за фол против Русина и с удалением Полевого. Хотя Полевого Екатерина удалила, потому что не могла поступить иначе, ведь перед тем удалила Буяльского. А вот в моменте с Виталием Монзуль приняла неоднозначное решение.

Считаю, что правильным было первоочередное решение, которое Екатерина приняла без помощи VAR. Она находилась в выгодном положении и видела, что там не было предумышленной игры с целью нанесения футболисту травмы. Буяльский неудачно принял мяч, тот отскочил и затем Виталий пытался его подобрать. Вакулко сыграл на опережение и вместо мяча Буяльский сыграл в ногу оппоненту. Был ли умысел? Не было, это была неосторожная игра. К тому же, нога Буяльского не была прямой, а была согнутой в колене. Тем более, Вакулко не получил травму, поднялся, зашнуровал бутсы и побежал как ни в чем не бывало. О какой красной может быть речь? Эпизод тянул максимум на желтую карточку, - сказал Сергей Шебек.

- Она сначала расценила этот эпизод как нечаянный фол, и это было правильное решением. Но подсказка Арановского обусловила просмотр видеоповтора и дальше мы все знаем, что произошло. Хотя даже после повтора Екатерина могла принять свое решение и не удалять Буяльского.

Сложилось такое впечатление, что судил не арбитр, а телевизор. Частое обращение к видеоповторам не красит арбитра. Это бесчувственное отношение к футболу, - подытожил эксперт.

Отметим, что ранее свое мнение по поводу работы Екатерины Монзуль выразил Мирослав Ступар.

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В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар Сергей Шебек Екатерина Монзуль
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Комментарии (8)
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аалекс ( Крым)
29.02.2020 в 14:00
Тем более, Вакулко не получил траву - во дает, спец. Жаба давит, что женщина, как судья, выше их на голову.
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0
0
agnessy (Черноморск)
29.02.2020 в 13:57
Шебек уже который раз топит за Динамо (решения VAR на пользу киевлян - признает, а те, что против - нет). Получается, чтоб давать красную - обязательно нужно, чтоб пострадавший игрок получил травму?!
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+1
0
avatar
Napoli
29.02.2020 в 13:56
Люди, вы на приколе??? За прямую ногу и риск нанесения травмы в 100% случаев, с просмотром ВАР, дают красную. И в АПЛ, и в Серии А, и в Бундеслине, и в Ла Лиге, и во Франции. В-Е-З-Д-Е. А наши эксперты сразу: "Хто всрався? Невістка!" (я не болельщик ни Динамо, ни Шахтера, ни этого Днепра)
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+2
0
support (Kyiv)
29.02.2020 в 13:40
Пенсионеры судьи - это уже прошлый век
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.02.2020 в 13:37
Не по понятиям поступили. Да, второй судья так говорит. Говоорю же, наши првиыкли судить по странным принципам "дух игры", "ломать команду вначале" н у и прочие странные умозаключения, которые типо не по понятиям. Так и суды у нас работают
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+2
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
29.02.2020 в 13:36
игра была прямой ногой шипами в ногу оппоненту с высоким риском нанести травму! так что красная заслуженная
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+3
-1
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Spokoyno (Киев)
29.02.2020 в 13:35
Судив чи засудив спеціально для цього призначений А в бутці! Хоч там Буяльському картка була скоріш жовта!
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-1
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Spokoyno (Киев)
29.02.2020 в 13:46
Може саме тому Мозуль так вчинила! Після перегляду VAR можливі лише два виходи! Залишитися при своєму рішенні чи показати червону! А картка там була.
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