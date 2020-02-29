Сергей Шебек: Удаление Буяльского? Это бесчувственное отношение к футболу

Экс-арбитр ФИФА, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что видеоповтор сбил Екатерину Монзуль с толку в эпизоде ​​с нарушением правил Буяльского против Вакулко. Мол, в первую очередь арбитр приняла правильное решение.

- Можно согласиться с Монзуль с назначением пенальти за фол против Русина и с удалением Полевого. Хотя Полевого Екатерина удалила, потому что не могла поступить иначе, ведь перед тем удалила Буяльского. А вот в моменте с Виталием Монзуль приняла неоднозначное решение.

Считаю, что правильным было первоочередное решение, которое Екатерина приняла без помощи VAR. Она находилась в выгодном положении и видела, что там не было предумышленной игры с целью нанесения футболисту травмы. Буяльский неудачно принял мяч, тот отскочил и затем Виталий пытался его подобрать. Вакулко сыграл на опережение и вместо мяча Буяльский сыграл в ногу оппоненту. Был ли умысел? Не было, это была неосторожная игра. К тому же, нога Буяльского не была прямой, а была согнутой в колене. Тем более, Вакулко не получил травму, поднялся, зашнуровал бутсы и побежал как ни в чем не бывало. О какой красной может быть речь? Эпизод тянул максимум на желтую карточку, - сказал Сергей Шебек.

- Она сначала расценила этот эпизод как нечаянный фол, и это было правильное решением. Но подсказка Арановского обусловила просмотр видеоповтора и дальше мы все знаем, что произошло. Хотя даже после повтора Екатерина могла принять свое решение и не удалять Буяльского.

Сложилось такое впечатление, что судил не арбитр, а телевизор. Частое обращение к видеоповторам не красит арбитра. Это бесчувственное отношение к футболу, - подытожил эксперт.

Отметим, что ранее свое мнение по поводу работы Екатерины Монзуль выразил Мирослав Ступар.