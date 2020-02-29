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Вацко: С таким судейством скоро будем доигрывать матчи 5 на 5

Премьер-лига
(2 голосов)
Вацко: С таким судейством скоро будем доигрывать матчи 5 на 5
Новина українською

Журналист Виктор Вацко прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче 20-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" (3:1).

"Монзуль по крайней мере последовательная. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5х5.

Ведь в замедлении много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – написал Вацко в твиттере.

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В статье: Динамо (Киев) Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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