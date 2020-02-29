Вацко: С таким судейством скоро будем доигрывать матчи 5 на 5

Журналист Виктор Вацко прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче 20-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" (3:1).

"Монзуль по крайней мере последовательная. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5х5.

Ведь в замедлении много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – написал Вацко в твиттере.