Премьер-лига
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Вацко: С таким судейством скоро будем доигрывать матчи 5 на 5
Журналист Виктор Вацко прокомментировал судейство Екатерины Монзуль в матче 20-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" (3:1).
"Монзуль по крайней мере последовательная. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5х5.
Ведь в замедлении много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – написал Вацко в твиттере.
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