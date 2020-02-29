Львов - Александрия 1:1. Гений момента

Не самый зрелищный матч начал субботнюю программу 20-го тура, правда и ожидать феерии от соперников в нем было тяжело.

"Львов", несмотря на победу в прошлом туре, вышел в видоизмененном составе. Богдан Сарнавский заменил в воротах Пенкова, Бопесу занял место левого защитника, передвинув Татаркова на позицию вингера. Богунов заслужил место в основе победным голом "Олимпику", усадив на скамейку Велвеса Сантоса, а Шина уступил место на острие Ренанну.

У "Александрии" с первых минут появились сразу два новичка, которые оккупировали левый фланг. Роман Вантух действовал ближе к своим воротам, а Богдан Мишенко работал в полузащите. Также появились с первых минут Денис Мирошниченко и Валерий Лучкевич, которые в игре с "Колосом" (1:2) отсиживали дисквалификацию. Им на откуп была отдана правая бровка. Не обошлось без реформ и в середине поля - вратарскую позицию занял Олег Билык, в центре защите вместе с Дуброй действовал теперь не Бабогло, а Шендрик. Запорожан и Банада сменили Грицука и Довгого в середине поля, дополнив трио центральных хавов с Гречишкиным.

По сути единственный полумомент первого тайма стал результативным со стороны гостей. Гречишкин навесил на дальний угол вратарской, где Банада выиграл второй этаж и сбросил на Мишенко. Богдан качественно положил корпус и нанес удар с полулета, с отскоком от газона. Сарнавский с этим выстрелом справиться не сумел. Следующий удар в створ был произведен Лучкевичем в концовке тайма, да и то опасным не был. Львовяне же даже в ворота попасть не смогли, обе их попытки оказались неточными.

После перерыва было намного интереснее, прежде всего стоит отметить более высокий темп, заданный командами. Ренанн уже в дебюте второй половины игры опасно пробивал, но в последний момент защитник срезал мяч, который прошел немного в стороне от створа ворот. Затем Гречишкин проверил бдительность Сарнавского со штрафного, от рук голкипера "Львова" мяч попал в перекладину и ушел на угловой. После этого Никита Татарков получил повторное предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве, казалось, что гостям теперь ничего не помешает достичь максимального результата.

"Александрия" действительно чувствовала себя вольготно и не беспокоилась о быстрой реализации преимущества в виде второго гола. Шендрик пробивал в упор после навеса - вратарь взял, затем Гордиенко бил слета после паса с правого фланга - немного мимо. Наконец, Евгений Банада мог забивать ударом головой после навеса с углового, но мяч со створом в который раз разминулся. А вот "горожане", все это время заботившиеся лишь защитой собственных владений, все же нашли момент впереди. Сарнавский выбил от ворот, Борзенко удачно за него поборолся и сбросил на Велвеса. Тот в касание сделал передачу на Альваро и бразилец, уйдя от опеки защитника, переиграл и Билыка, закотив мяч уже в пустые ворота. Вспыхнувшая вслед за этим перепалка на тренерской скамье лучшим образом иллюстрировала неожиданность данного эпизода, который стоил "Александрии" очередных важных очков.

Львов. Стадион "Украина"

ФК Львов - ФК Александрия 1:1 (0:1)

Голы: Алваро Тавареш 87 - Богдан Мишенко 10

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак (Жонатан Лима 83), Никита Татарков, Алваро Тавареш, Оливейра Ренан (Фелипе Матеус Яковелли 72), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Ярослав Богунов (Велвес Сантос 58), Джоэль Бопесу, Рафаэль Сабино

ФК Александрия: Олег Билык, Денис Мирошниченко, Андрей Запорожан (Артем Гордиенко 71), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук 90), Роман Вантух, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 58), Каспарс Дубра

Предупреждения: Никита Татарков 20, Никита Татарков 54, Джоэль Бопесу 64, Эгише Меликян (гл. тр 88), Рафаэль Сабино 90+2 - Богдан Мишенко 15, Антон Шендрик 70, Владимир Шаран (гл. тр 88)

Удаление: Никита Татарков 54

"Львов" сравнялся по очкам с "Олимпиком" на 9-10 местах, "Александрия" осталась пятой с учетом победы "Десны", отставание от третьего места теперь составляет семь очков по потерянным. В следующем туре команда Шарана также сыграет во Львове, против "Карпат". Подопечные Меликяна отправятся в гости к "Заре".

