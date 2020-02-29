Десна - Мариуполь 4:0. Многоликая команда Александра Рябоконя

В итогах прошлого тура известный тренер и эксперт сайта Александр Севидов под впечатлением от игры "Десны" против "Шахтера" назвал черниговской команду неким украинским "Атлетико". В противостоянии с горняками подопечные Александра Рябоконя должны были играть максимально дисциплинированно в защите, быстро откатываться за линию мяча в случае его потери. Собственно, такой стиль имеет как свои преимущества, так и недостатки. Ставка на игру вторым номером привела к тому, что осенью черниговцы потеряли немало очков на своем поле. В поединке с "Мариуполем" "Десна" появилась в другом образе, доказав, что зимой уделила немало внимания решению этой проблемы.

"Мариуполь" среди команд второй волны обладает довольно приличной линией полузащиты. Александр Бабич насытил центр поля за счет Игнатенко, Федорчука и Мишнева, которые должны были перекусывать атаки соперника и отправлять в прорыв Чурко и Фомина, которым слева должен был помогать Горбунов, а справа - Кирюханцев.

Однако черниговцы за счет комбинирования на флангах очень легко избегали этот барьер в центре поля, после чего плели кружева своих комбинаций в районе полукруга штрафной. Интересно, что Александр Рябоконь сменил фланговых хавбеков по сравнению с игрой против "Шахтера" - вместо Гуцуляка и Картушова вышли Калитвинцев и Кузык. Именно Владислав нанес первый опасный удар в матче - 11-й номер целил в верхний угол со штрафного, но удар был не слишком сильным для Гальчука.

"Мариуполь" ответил неприятным для хозяев розыгрыша углового, однако это не стало системой - "Десна" закрыла азовцев на их половине поля и уже на 12-й минуте после серии стандартных положений заставила Гальчука доставать мяч из сетки ворот. Фаворов вкрутил мяч на линию вратарской, а Тотовицкий, расположившись между габаритными Тищенко и Давой пробил в падении головой.

Поведя в счете, "Десна" не стала останавливаться, а продолжила активно прессинговать мариупольцев на их половине поля. Впрочем, Дава ошибся в совершенно безобидной ситуации, отдавая пас партнеру, и тем самым позволил Калитвинцеву нанести опасный удар издалека. Голкипер парировал, но отсрочил гол совсем не надолго. Опять подача с углового, снова забивает Тотовицкий. Правда, на этот раз Андрею мяч сбросил Дава. Александр Бабич дотерпел до перерыва, после чего заменил француза на арендованного у "Шахтера" Муравского.

"Мариуполь" смог хоть как-то напомнить о себе лишь в конце тайма, когда Чурко неплохо пробивал слета после подачи с фланга, а затем бил почти с угла вратарской. В обоих случаях Вячеславу не хватило точности. На тот момент счет мог быть уже и больше, но гостям повезло, что Чоботенко едва не срезал мяч в собственные ворота после очередного сейва Гальчука, а после удара Филиппова мяч пролетел рядом с крестовиной.

Второй тайм начался с прорыва Кузика, во время которого Орест мог вывести Калитвинцева на свидание с вратарем, но решил завершать эпизод сам и успеха не достиг. Разыгранный штрафной классно, но немного неточно пробил Мостовой. А на 57-й минуте Филиппов заработал пенальти. За счет мелкого паса Александр вместе с Тотовицким закрутили головы защитникам, Андрей выводил партнера на свидание, но того заблокировал упоминавшийся Муравский. Сам же Филиппов уверенно реализовал 11-метровый.

Уже при счете 3:0 "Десна" перешла на энергосберегающий режим, что, впрочем, не мешало ей полностью контролировать ход событий. "Мариуполь" был не в состоянии создать подвиг, фактически единственный шанс забить хотя бы гол престижа имел Чурко, удар которого со штрафного с правого фланга прошел мимо дальней девятки. А вот "Десна" еще и четвертый забила - уже в компенсированное арбитром время гол для очень активного Калитвинцева организовали игроки, вышедшие на замену - Конопля ворвался в штрафную, прострелил на Будковского, а тот продолжил пятой на Влада, который с метра не имел права промахнуться. 4:0 - "Десна" второй раз за сезон побеждает "Мариуполь" с таким же счетом и вплотную приближается к киевскому "Динамо".

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

29 февраля. Чернигов. стадион им.Гагарина

"Десна" - "Мариуполь" 4:0

Голы: Тотовицкий 12 Тотовицкий 21 Филиппов 58 пен., Калитвинцев 90+2

"Десна": Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе, Кузык (Картушов 69) - Тотовицкий (Будковский 81), Филиппов (Конопля 85)

"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцева, Чоботенко, Дава (Муравский 46), Тищенко (Топалов 65) - Игнатенко - Федорчук, Мишнев, Горбунов - Чурко, Фомин (Кулаков 76)

Арбитр: Андрей Коваленко

Предупреждения: Чоботенко, Дава 19 Игнатенко 53, Муравский 57