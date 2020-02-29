Премьер-лига
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Десна - Мариуполь 4:0. Видеообзор матча
Разгром в исполнении подопечных Рябоконя
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ "Десна" - "Мариуполь".
Украинская Премьер-лига. 20-й тур
29 февраля. Чернигов. стадион им.Гагарина
"Десна" - "Мариуполь" 4:0
Голы: Тотовицкий 12 Тотовицкий 21 Филиппов 58 пен., Калитвинцев 90+2
29 февраля. Чернигов. стадион им.Гагарина
"Десна" - "Мариуполь" 4:0
Голы: Тотовицкий 12 Тотовицкий 21 Филиппов 58 пен., Калитвинцев 90+2
"Десна": Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой - Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе, Кузык (Картушов 69) - Тотовицкий (Будковский 81), Филиппов (Конопля 85)
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцева, Чоботенко, Дава (Муравский 46), Тищенко (Топалов 65) - Игнатенко - Федорчук, Мишнев, Горбунов - Чурко, Фомин (Кулаков 76)
Арбитр: Андрей Коваленко
Предупреждения: Чоботенко, Дава 19 Игнатенко 53, Муравский 57
Предупреждения: Чоботенко, Дава 19 Игнатенко 53, Муравский 57
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Комментарии (1)
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Н-Махно (Мариуполь )
29.02.2020 в 18:47
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