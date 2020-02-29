Колос - Карпаты 2:1. Одной ногой в шестерке

Прежде, чем перейти к ходу самого матча, невозможно не указать на состояние газона. Уже с первых кадров стало понятно, что сегодняшняя встреча на "Оболонь-Арене" вряд ли порадует техничной игрой и обилием моментов, даже если футболисты приспособятся к условиям. Термин "весенний футбол" прекрасно подошел к сегодняшнему действу - много борьбы, сумбура и прочего.

В подобных обстоятельствах комфортнее себя чувствовали подопечные Костышина. Они старались побыстрее доставить мяч к штрафной соперника, а там уже постараться зацепиться и создать кое-какой момент. Возможно, даже опасный. Примерно по схожему сценарию был открыт счет в поединке. Получив круглого на левом фланге, Бондаренко сделал приценльный навес в штрафную. Там в ожидание стоял Ильин, который ударом головой оставил Кудрика не у дел - 1:0.Отметим, что воздух Олегу проиграл юный защитник Слива (большинство опасных атак хозяев шли именно по его флангу). После игры он явно получит неудовлетворительную оценку.

Следующий гол хозяев пришел к концу первой половины. В нем желательно разобраться детальнее. Во-первых, большие вопросы вызывает справедливость назначенного штрафного. Не подумайте, нарушение против Бондаренко (форвард был невероятно активен) было зафиксировано верно, но на повторе видно, что совершено оно уже в штрафной. Игроки хозяев не сильно спорили, возможно предчувствуя восстановление справедливости. Кудрик в прыжке справился с ударом Богданова, но Петров на добивании был убийственно точен - 2:0. Вопросы остались как к защитникам львовян, которые из первого ряда наблюдали взятие своих ворот, так и к самому вратарю, который мог перевести мяч за пределы поля, а не отбивать перед собой.

Что же показали "Карпаты" спросите вы? Между первым и вторым голом опасно головой пробивал Халл. Вот собственно и все. Остальные полумоменты вспоминать смысла нет, ибо особой работы у Волынца не было. Возможно, такие проблемы в атаке связанны с отсутсвием Матара. Форвард получил небольшое повреждение и весь матч провел на скамейке запасных. С другой стороны, вряд ли арендованный сенегалец смог бы закрыть все дыры в защите команды Санжара.

Второй тайм поменял представление о гостях, причем в гораздо лучшую сторону. Был сразу заменен Слива, который, откровенно говоря, свой дебют провалил. Его место занял Козак и именно он стал одним из главных героеев второй 45-минутки. Его точный удар головой после углового вернул в матч интригу. Более того, до пропущеного гола Волынец трижды выручал свою команду, вытаскивая опасные выстрелы Назарины и Пасича.

Ну и решив не нарушать старую традицию, матч завершился возможной ошибкой судьи и вероятным сканадлом (куда без этого в УПЛ). За 30 секунд до конца встречи "Карпаты" заработали очень перспективный штрафной, который взялся исполнять все тот же Козак. Пробил он неважно, но мяч, летя в стенку, зацепил руку Ильина. Козыряцкий, чтобы избежать лишних вопросов, дал финальный свисток. Все споры гостей особого толку уже не имели - окончательный счет светился на табло, и был он не в их пользу. А ведь VAR сегодня имел шанс все исправить (осталось дождаться того момента, когда он будет на каждом матче), а пока предоставим спорный эпизод на рассуждение экспертов.

Заглядывая в таблицу после игры, можно сказать одно - "Колос" закрепился на шестом месте. Впереди их ждут матчи против грандов отечественного футбола, но мало кому верится, что "Мариуполь", "Олимпик" и "Днепр-1" пройдут без потерь оставшийся отрезок первой части турнира. Команда Костышина имеет преимущество в четыре очка и теперь главный претендент на заветное шестое место. Признайтесь, многие ли из Вас могли подобное спрогнозировать в августе прошлого года?

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Денис Шудрик (Симферополь)

Колос - Карпаты 2:1

Голы: Олег Ильин 11, Кирилл Петров 42 - Артём Козак 78

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Евгений Смирный, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон 68), Виталий Гавриш, Александр Бондаренко (Олег Кожушко 80), Владислав Емец, Павел Ореховский, Олег Ильин (Евгений Задоя 80), Евгений Ефремов, Андрей Богданов

Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Александру Бойчук (Кирилл Кириленко 74), Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Роман Слива (Артём Козак 46), Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула

Предупреждения: Владислав Емец 25, Евгений Смирный 84 - Александру Бойчук 44, Андро Гиоргадзе 47, Геннадий Пасич 64