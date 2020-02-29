  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов - Александрия 1:1. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов - Александрия 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Довольно рядовая ничьи в матче 20-го тура УПЛ

Львов - Александрия 1:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура "Львов" - "Александрия".

Львов. Стадион "Украина"
ФК Львов - ФК Александрия 1:1 (0:1)
Голы: Алваро Тавареш 87 - Богдан Мишенко 10
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак (Жонатан Лима 83), Никита Татарков, Алваро Тавареш, Оливейра Ренан (Фелипе Матеус Яковелли 72), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Ярослав Богунов (Велвес Сантос 58), Джоэль Бопесу, Рафаэль Сабино
ФК Александрия: Олег Билык, Денис Мирошниченко, Андрей Запорожан (Артем Гордиенко 71), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук 90), Роман Вантух, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 58), Каспарс Дубра
Предупреждения: Никита Татарков 20, Никита Татарков 54, Джоэль Бопесу 64, Эгише Меликян (гл. тр 88), Рафаэль Сабино 90+2 - Богдан Мишенко 15, Антон Шендрик 70, Владимир Шаран (гл. тр 88)
Удаление: Никита Татарков 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Александрия УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...