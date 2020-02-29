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Львов - Александрия 1:1. Видеообзор матча
Довольно рядовая ничьи в матче 20-го тура УПЛ
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура "Львов" - "Александрия".
Львов. Стадион "Украина"
ФК Львов - ФК Александрия 1:1 (0:1)
Голы: Алваро Тавареш 87 - Богдан Мишенко 10
ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак (Жонатан Лима 83), Никита Татарков, Алваро Тавареш, Оливейра Ренан (Фелипе Матеус Яковелли 72), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Ярослав Богунов (Велвес Сантос 58), Джоэль Бопесу, Рафаэль Сабино
ФК Александрия: Олег Билык, Денис Мирошниченко, Андрей Запорожан (Артем Гордиенко 71), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Василий Грицук 90), Роман Вантух, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 58), Каспарс Дубра
Предупреждения: Никита Татарков 20, Никита Татарков 54, Джоэль Бопесу 64, Эгише Меликян (гл. тр 88), Рафаэль Сабино 90+2 - Богдан Мишенко 15, Антон Шендрик 70, Владимир Шаран (гл. тр 88)
Удаление: Никита Татарков 54