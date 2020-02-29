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Шахтер внес Веллингтона Нема в заявку на УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский хавбек понадобился Каштру?

Шахтер внес Веллингтона Нема в заявку на УПЛ
Новина українською

"Шахтер" дозаявил атакующего полузащитника Веллингтона Нема в заявку УПЛ.

Донецкий клуб внес 28-летнего бразильца в заявку под 12-м номером.

Последний раз Нем принимал участие в матче чемпионата Украины в мае 2019-го года.

Напомним, первую половину текущего футбольного сезона Веллингтон Нем провел в аренде в "Флуминенсе". Бразилец принял участие в 20 матчах, в которых отметился одним забитым мячем.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Веллингтон Нем
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Источник:
УПЛ
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