Шахтер внес Веллингтона Нема в заявку на УПЛ

"Шахтер" дозаявил атакующего полузащитника Веллингтона Нема в заявку УПЛ.

Донецкий клуб внес 28-летнего бразильца в заявку под 12-м номером.

Последний раз Нем принимал участие в матче чемпионата Украины в мае 2019-го года.

Напомним, первую половину текущего футбольного сезона Веллингтон Нем провел в аренде в "Флуминенсе". Бразилец принял участие в 20 матчах, в которых отметился одним забитым мячем.