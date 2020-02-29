Давид Хочолава: Шахтеру вполне по силам пройти Вольфсбург

Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава поделился мыслями о "Вольфсбурге", с которым "горняки" сыграют в рамках 1/8 Лиги Европы.

"Еще пилот объявил во время полета. Команда нейтрально отреагировала, потому что все команды на этом этапе сильны. Думаю, вполне нам по силам пройти "Вольфсбург" и продолжить наш путь.

Пока еще матчи "Вольфсубрга" не смотрели, потому что очень много соперников было, не знали, кто попадется. Думаю, после матча в чемпионате начнем разбирать "Вольфсбург", детальнее узнаем.

Первое, что хочется, пройти как можно дальше. В группе хочется с сильными соперниками встретиться, но в плей-офф хочется послабее", – рассказал Давид Хочолава.