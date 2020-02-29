  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич о поражении от Десны: Это был не холодный душ, а ледяной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич о поражении от Десны: Это был не холодный душ, а ледяной

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник азовцев поделился мыслями после разгромного поражения

Бабич о поражении от Десны: Это был не холодный душ, а ледяной
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Десны" в матче 20-го тура УПЛ,

"Чесно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре.

Играя с такой опытной командой как "Десна", нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана.

Мы как вышли сонными на поле, так сонными и так и покинули его. Это нас не устраивает и мы будем разбираться почему так произошло. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много", - рассказал Александр Бабич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Александр Бабич УПЛ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
29.02.2020 в 20:27
Что рыжий Ахмет поматросил Будку -и бросил? Запомните -предателей -никто не любит
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...