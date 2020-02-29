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Бабич о поражении от Десны: Это был не холодный душ, а ледяной
Наставник азовцев поделился мыслями после разгромного поражения
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Десны" в матче 20-го тура УПЛ,
"Чесно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре.
Играя с такой опытной командой как "Десна", нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана.
Мы как вышли сонными на поле, так сонными и так и покинули его. Это нас не устраивает и мы будем разбираться почему так произошло. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много", - рассказал Александр Бабич.