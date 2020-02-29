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Руслан Костышин: Перед сезоном Колос ставил задачу занять восьмое место

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" поделился мыслями после победы над "львами"

Руслан Костышин: Перед сезоном Колос ставил задачу занять восьмое место
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Главный тренер Ковалевский "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал победу над "Карпатами" в рамках 20-го тура УПЛ.

"Тяжелый матч. Доволен результатом и самой игрой до 65-й минуты. Затем присели, перестали успевать и выполнять то, о чём договаривались. Хорошо, что сделали замену, она немного выровняла матч. После пропущенного мяча мы владели ситуацией и кроме штрафного на последней минуте ничего опасного у наших ворот не было. Качеством игры доволен до определенного момента, а результатом полностью, ведь мы одержали победу.

В принципе, перед сезоном мы ставили задачу занять восьмое место. Если мы займем эту позицию, то будем довольны, ведь оно также дает возможность бороться за Лигу Европы. Мы подготовимся тактически к матчу против киевского "Динамо". У них не будет Виталия Буяльского, но будет Виктор Цыганков. У нас также равноценный состав, хорошая скамейка запасных и, возможно, будет проведена ротация", - рассказал Руслан Костышин.

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В статье: Руслан Костышин УПЛ Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
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